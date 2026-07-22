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Israel enfrenta un aterrador monstruo que solo aparece en la oscuridad. “En la Oscuridad” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta

Israel teme a la oscuridad y, tras una mudanza, comienza a ver y escuchar cosas aterradoras que solo él percibe. Disfruta el capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta.

La noche es una puerta que siempre se abre a las más extraordinarias experiencias de la vida, pero pocas son las personas que tienen la cualidad de ver en esa oscuridad a las más inquietantes criaturas, pidiendo un poco de tu atención; o, en ocasiones, muchas, tu propia vida. O por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.

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