Israel enfrenta un aterrador monstruo que solo aparece en la oscuridad. “En la Oscuridad” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
Israel teme a la oscuridad y, tras una mudanza, comienza a ver y escuchar cosas aterradoras que solo él percibe. Disfruta el capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta.
La noche es una puerta que siempre se abre a las más extraordinarias experiencias de la vida, pero pocas son las personas que tienen la cualidad de ver en esa oscuridad a las más inquietantes criaturas, pidiendo un poco de tu atención; o, en ocasiones, muchas, tu propia vida. O por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.