No arrepentirse de sus pecados puede traer una terrible consecuencia | Lo Que La Gente Cuenta

La envidia y la vanidad son dos de los siete pecados capitales, pero a lo largo del tiempo muchos han adoptado estos pecados y los han transformado en cualidades de su persona, esta condición abyecta tiene aparentes ventajas para quienes la adoptan, pero si no se arrepienten de sus pecados las consecuencias pueden ser fatales, o por lo menos eso es Lo Que La Gente Cuenta.