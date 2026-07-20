Jorge enfrenta a criaturas invisibles que se alimentan del dolor humano. “Voces” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
Jorge y sus compañeros son víctimas de criaturas invisibles que se alimentan del sufrimiento humano. Disfruta el capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta.
Hay la creencia de que escuchar voces es cosas de locos, pero hay quienes aseguran que estamos rodeados por extraños seres invisibles y sólo algunos de nosotros, en contadas ocasiones, podemos escucharlos y verlos. O por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.