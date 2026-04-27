¡Fecha y hora del gran ESTRENO de Café con Aroma de Mujer por a más!

La serie Café con Aroma de Mujer tendrá su gran estreno hoy lunes 27 de abril de 2026 y para poder ver esta novela totalmente gratis no olvides sintonizar la señal de a más en punto de las 19:30 a 21:30 horas. Esta trama estará disponible y en caso de que no la puedas ver por televisión, no te preocupes da clic aquí y disfruta de todos los capítulos completos, por la señal gratuita del Sitio Web.

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¿De qué trata Café con Aroma de Mujer?

La historia de Café con Aroma de Mujer se centra en las vivencias de Teresa Suárez, quien es conocida como La Gaviota y en su madre Carmenza; ambas trabajan recolectando café en la Hacienda Casablanca. Sin embargo, la historia toma un giro muy especial cuando la protagonista se enamora de Sebastián Vallejo, quien es el legítimo heredero.

Tras darse a conocer que La Gaviota está enamorada de Sebastián Vallejo, Lucía Sanclemente se molesta bastante debido a que ella es la promedia del heredero; y en un marco de contrastes entre sus mundos, hace que este tipo de triángulo amoroso vaya tomando caminos que debes descubrir hoy por A Más en punto de las 19:30 horas, tiempo del centro del país.

Reparto de Café con Aroma de Mujer

William Levy es Sebastián Vallejo

Laura Londoño es Teresa Suárez “La Gaviota”

Diego Cadavid es Iván Vallejo

Carmen Villalobos es Lucía Clemente

Luces Velásquez es Julia Vallejo

Katherine Vélez es Carmenza Suárez

María Tereza Barreto es Marcela Vallejo

Andrés Todo es Aurelio Díaz

Mabel Moreno es Lucrecia Valencia

Laura Junco es Margarita Briceño

Laura Achbold es Paula Vallejo

Es importante mencionar que, la primera versión es una adaptación de la obra que escribió Fernando Gaitán, quien logró tener un gran éxito en todo el territorio colombiano durante su transmisión en la década de los noventas; y gracias al buen recibimiento, hicieron que posteriormente se consolidarán otras versiones en la televisión mexicana.

