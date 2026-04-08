Esta es la TEMÍBLE profecía de Baba Vanga que se podría cumplir este 2026 sobre las tensiones internacionales

En las últimas semanas la humanidad ha vivido días bastante tensos en cuanto a paz, pues este 2026 ha estado marcado por conflictos y guerras que parece ser que cada día escalan más y más, lo que además de ser un tema del diario, está perturbando a millones de personas por todo el mundo.

Diferentes países se han metido en tensiones que diplomáticamente se están estancando y lejos de llegar a un acuerdo, las represalias estratégicas parecen tomar mayor presencia dentro de ataques, lo que ha dado sentido a una de las predicciones de Baba Vanga sobre la guerra este 2026.

¿Cuál es la predicción de Baba Vanga sobre la guerra para este 2026?

De acuerdo con una de las predicciones de la mítica Baba Vanga para este año que estamos cursando, se ha hablado sobre la Tercera Guerra Mundial e incluso conflictos con Medio Oriente, mismo que involucraría potencias mundiales.

Respecto a esta guerra, se ha interpretado que podría durar siete meses y la tensión entre Estados Unidos e Irán inició el sábado 28 de febrero, por lo que a más de un mes, el panorama pacífico luce cada vez menos posible, sobre todo luego de que el presidente de nuestro país vecino asegurara que este martes 07 de abril “toda una civilización morirá”.

Por ahora se ha fijado un plazo de dos semanas más donde ambos países negociarán y posiblemente se defina el rumbo de lo que será este 2026, donde todo el planeta espera que la guerra pare.

Otro punto a considerar es que dentro de estas predicciones se habla sobre “pájaros de acero”, lo que ha sido asociado a ataques aéreos modernos, un tema que cada vez es más recurrente.

¿Quién es Baba Vanga?

A través de los años Vangeliya Pandeva Gushterova, mejor conocida como la profeta Baba Vanga o la “Nostradamus de los Balcanes” fue una mística, clarividente y herbolaria de Bulgaria quien desde que perdió la vista en su adolescencia presuntamente desarrolló un “don”, en el que ha demostrado tener sensibilidad hacia el futuro y la vida de las personas.

Por más increíble que parezca, Baba Vanga ganó fama mundial por sus presuntas premoniciones donde se le atribuyen visiones sobre el 11-S, la muerte de Diana de Gales e incluso el accidente de Chernóbil.

