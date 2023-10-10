Todo por Amor | Capítulo 77 | El presentimiento de que Mina no está bien
Mina se está enamorando de un cliente, pero Marlene le dijo que no debe ilusionarse. Carmen no se siente bien por la decisión que tomó Mina de irse.
Carmen siente que algo no está bien con Mina y su trabajo, es un sentimiento de madre y tal vez tiene razón. Cada vez más gente sabe sobre el trabajo de Mina y su fin podría estar cerca. Vanessa y Sergio se dieron una oportunidad, ¿qué pasará?
¡Ve aquí los capítulos completos de Todo por Amor!