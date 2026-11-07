Estas fechas de Navidad, puedes darles un toque especial a las celebraciones para consentir a los pequeños fans de KPop Demon Hunters con estas 4 ideas de cartas de Navidad imprimibles inspiradas en el universo de las Guerreras de KPop: Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys.

Ahora lee:4 Plantillas de stickers de los Saja Boys navideñas e imprimibles para decorar tu hogar o lo que quieras como toda una fan de las Guerreras del KPop

Plantilla imprimible de carta navideña con las tres integrantes de HUNTR/X

Esta primera idea reúne a Rumi, Mira y Zoey juntas con temática de Navidad en una sola carta con fondo morado y espacio amplio, perfecta para escribir los deseos de Navidad y colocar el nombre del pequeño al inicio de la carta.

Plantilla imprimible de carta de Rumi para pedir los regalos de Navidad

Si lo que buscas es una opción más enfocada y personalizada en Rumi, esta idea puede ser perfecta. Esta opción cuenta con tonos morados y claros, detalles navideños y todo el poder que una Guerrera del KPop puede imponer. Además, cuenta con espacio central pensado para escribir tus deseos.

Carta para Santa inspirada en Mira y Zoey con estilo KPop

Otra idea llamativa para celebrar estas fiestas es apostar por una plantilla en donde Mira y Zoey sean las protagonistas. Recuerda contar con espacio suficiente para poder escribir tus deseos y asegúrate de que el tono del papel te permita que sea legible.

Carta para Santa Claus inspirada en los Saja Boys

Esta idea está pensada para aquellos seguidores de los Saja Boys. Para esta propuesta puedes elegir una idea que los una a todos de manera adorable. Apuesta por un tono en papel claro y que tenga el espacio en blanco necesario para escribir todos tus deseos.

¿Cómo imprimir y preparar las cartas para Santa Claus?

Una vez que tengas elegido tu deseo ideal, imprímelo en tamaño carta para poder tener el espacio necesario para redactar tus deseos, además de que te permita realizar los dobleces ideales para poder darle forma de carta.