Una de las mejores maneras para decorar regalos es colocarle stickers, es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 ideas de plantillas con estampillas para que decores tus envolturas para obsequios, cada uno inspirado en Kpop Demon Hunters y las Guerreras Huntrix.

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Kpop Demon Hunters: Stickers para decorar regalos, ideales para fans de las Guerreras Huntrix

Estos stickers cuentan con Zoey, Rumi y Mira, las 3 Guerreras Huntrix y son perfectos para decorar cualquier tipo de regalo. Las plantillas que te vamos a presentar son gratis y las puedes imprimir en papel con pegatina para después recortarlas y pegarlas en donde más prefieras.

Kpop Demon Hunters: Stickers de Rumi para decorar envolturas de regalos

Esta plantilla, como su nombre lo indica, cuenta con stickers de Rumi en donde una de las Guerreras Huntrix hace diferentes expresiones faciales, en algunas se le ve contenta, triste, riendo e incluso enamorada. Son los stickers perfectos para decorar regalos navideños.

Kpop Demon Hunters: Stickers de Zoey para decorar envolturas de regalos

Estos stickers tienen a Zoey, una de las Guerreras Huntrix. La idol de kpop luce como se ve en la película de Kpop Demon Hunters, pero en distintas escenas de la cinta, como comiendo y cantando. Son stickers ideales para las personas que aman ver a la cantante en sus diferentes versiones.

Kpop Demon Hunters: Stickers de Mira para decorar envolturas de regalos

Estos stickers, como su nombre lo dice, tienen a Mira, la icónica idol de Kpop Demon Hunters que luce un pelo rosa. El personaje luce animado y con diferentes frases en inglés que traducidas significan “Buenas noches”, “Buenos días”, “Te extraño”, “Asombroso”, entre otras frases. Además el personaje luce haciendo diversas expresiones faciales.

Kpop Demon Hunters: Stickers de las Guerreras Huntrix para decorar regalos navideños

Este sticker tiene a las 4 Guerreras Huntrix y es ideal para esta Navidad ya que tanto Mira como Zoey y Rumi lucen gorros navideños además de que sobresalen árboles de Navidad. El sticker es color negro con rojo, por lo que luce muy original y distinto a otros, por lo que seguro tu regalo resaltará demasiado.