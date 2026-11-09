Si eres fan de KPop Demon Hunters y te encantan los Saja Boys, estas tarjetas coleccionables pueden convertirse en dos piezas especiales para ampliar tu colección. Se trata de diseños protagonizados por Baby, uno de los integrantes de la banda, que permiten apreciar tanto su versión individual como una ilustración en la que aparece acompañado por sus compañeros. Las tarjetas se encuentran disponibles en eBay y tienen un formato compacto que permite guardarlas en álbumes de photocards, fundas protectoras o incluso exhibirlas junto a otros artículos de la película. Aquí te contamos cómo son los dos diseños que puedes buscar para completar tu colección.

Baby Saja Boys tiene su propia tarjeta y una versión para recordar a todos los chicos de KPop Demon Hunters

Una de las opciones es la tarjeta identificada como SBS12, que presenta una ilustración individual de Baby. Este coleccionable destaca por su estética inspirada en el universo de los Saja Boys, con un fondo oscuro y destellos en tonos rosa y morado que acompañan la identidad visual del grupo.

Saja Boys 2 tarjetas de Baby Saja Boys tipo demonio y en grupo para coleccionar como una verdadera fan de KPop Demon Hunters (eBay)

La segunda alternativa es la SBS54, una tarjeta grupal en la que aparecen seis integrantes de los Saja Boys con atuendos coloridos y elementos decorativos de estrellas. Es una opción interesante para quienes no quieren limitar su colección a un solo personaje y prefieren tener una imagen de la agrupación completa. Ambas referencias se comercializan como tarjetas individuales en publicaciones de eBay, por lo que es importante revisar cada anuncio antes de comprarlas. Puedes encontrar la tarjeta SBS12 de Baby y la tarjeta grupal SBS54 .

¿Cómo son las tarjetas coleccionables de Baby Saja Boys?

Estos coleccionables tienen un tamaño de 3.25 x 2 pulgadas, equivalente a aproximadamente 8.25 x 5 centímetros. Su formato es ligeramente diferente al de las tarjetas de intercambio tradicionales, pero resulta práctico para conservarlas en una colección personal.

Están impresas en cartulina (card stock) y cuentan con un acabado brillante regular, además de bordes blancos que enmarcan las ilustraciones. En el caso de la SBS12, los tonos oscuros contrastan con los destellos rosa y púrpura, mientras que la SBS54 apuesta por una composición más colorida al reunir a los integrantes de la banda. Si quieres conseguirlas, puedes consultar los anuncios individuales en eBay y verificar el precio, el idioma, el estado y los gastos de envío antes de realizar tu compra. Así podrás sumar las dos versiones a tu colección de KPop Demon Hunters.