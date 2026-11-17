Este martes 17 de noviembre, México se enfrentará a Jamaica en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Toma en cuenta que se espera que el partido se lleve a cabo en punto de las 10:30 horas, tiempo del centro de México, y podrás seguir la transmisión en directo totalmente gratis por Azteca 7, tanto por su señal de TV abierta como digital y todas nuestras redes sociales.

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¿Cómo, a qué hora y por dónde ver el partido entre México y Jamaica este martes 17 de noviembre?

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League entre México y Jamaica se llevará a cabo este martes 17 de noviembre del 2026, a partir de las 20:30 horas (tiempo del centro de México), contando como sede con el Estadio BBVA de Monterrey.

¿Dónde ver el partido entre México y Jamaica?

Por televisión abierta: Recuerda que la señal abierta de Azteca 7 contará con la transmisión en directo del partido.

Señales digitales: Si lo que buscas es la oportunidad de ver el partido desde cualquier lugar y en cualquier momento, recuerda que puedes verlo desde la señal digital de Azteca 7 dando clic aquí.

¿Cómo llega la selección mexicana a su encuentro contra Jamaica?

Es importante determinar que la Selección Mexicana llega a este encuentro obligada a dar resultados y remontar el marcador global de 3 a 2 que sufrió al perder frente a los jamaiquinos en Kingston.

Es importante tomar en cuenta que México requiere ganar uno a cero para poder clasificar. No obstante, si los jamaiquinos anotan algún gol, México se verá obligado a buscar apelar su margen de victoria, pues Jamaica cuenta con una ventaja al llevar un marcador global de 3 a 2 goles tras ganar en su casa.