La historia de One Piece, donde todos quieren encontrar el tesoro, se volvió una realidad con la colaboración de Fortnite y One Piece. Y es que todos los jugadores están enfocados en encontrar el token pirata; tan es así que llevan impresionantes horas de juego acumuladas para ver si tienen suerte y encuentran el codiciado token. Es por eso que Epic Games decidió revelar a los jugadores las probabilidades que tienen de conseguir las recompensas:

Atuendo dorado semanal: 1 entre 1.562,500

Acceso a la tienda pirata (token pirata): 1 entre 137,500

Vehículo y calcomanía: 1 entre 7,813

Pico o accesorio: 1 entre 568

Pista musical: 1 entre 391

Pantalla de Carga: 1 entre 272

Gizmo: 1 entre 127

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En cuanto al token pirata, cada cofre que abras tiene una posibilidad aproximada de 0.000727 % de tenerlo. Epic Games aclaró que la probabilidad no cambia y que todos tienen las mismas oportunidades. Cabe mencionar que hay más probabilidades de encontrarla durante horas especiales de búsqueda del tesoro, las cuales se irán revelando de manera semanal.

¿Cómo aumentar tus posibilidades de encontrar el tesoro?

No hay una estrategia precisa; solo debes intentar abrir el mayor número de cofres mientras puedas. Lo que sí aumenta tus posibilidades es jugar con tus amigos, pero de igual forma no deben dejar de abrir cofres.

¿Vale la pena buscar el token de Fortnite?

Sí, algunos han evaluado a cuánto dinero equivale el token pirata. Se dice que equivale a 1,400,000 PaVos, lo que en dinero real se traduce a unos 100 mil y 200 mil pesos mexicanos. Por si fuera poco, las dinámicas que permite la colaboración, así como el mapa y los personajes, son algo que puedes disfrutar de igual manera mientras haces todo tu recorrido en busca del One Piece (Token Pirata).

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