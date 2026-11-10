Toukie Smith fue una reconocida modelo y actriz de los años 70, quien sostuvo una relación con el actor Robert De Niro. El pasado 4 de noviembre, a la edad de 74 años, se confirmó el fallecimiento del icono de la moda en Nueva York; fueron sus hijos gemelos, Airyn y Julian, quienes confirmaron su deceso tras una larga batalla contra la esclerosis múltiple.

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¿Qué se sabe sobre el icono de la moda y expareja de Robert De Niro, Toukie Smith?

Toukie Smith falleció el 4 de noviembre de 2026 a los 7 años de edad en Nueva York, esto tras una larga lucha contra la esclerosis múltiple, noticia que fue confirmada por sus hijos, Julian y Airyn De Niro, fruto de su relación con el actor Robert De Niro, de 1988 a 1996.

A pesar de que la modelo falleció hace un par de días, sus arreglos funerarios se llevaron a cabo bajo una estricta intimidad familiar y un perfil muy discreto, reflejando la forma en que ella prefirió manejar su vida personal en los últimos años, por lo que la noticia de su lamentable fallecimiento ha generado revuelo días después de ocurrir.

¿Qué es la esclerosis múltiple, enfermedad que afrontó durante años Toukie Smith?

De acuerdo con la ciencia médica, la esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica inflamatoria y autoinmunitaria que afecta al sistema nervioso central, específicamente al cerebro y a la médula espinal. Dicha condición médica marcó los últimos años de la vida de la reconocida modelo.

Es importante señalar que, a pesar de que existen novedosos tratamientos que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de quienes padecen este tipo de afecciones, no existe cura para la esclerosis múltiple.