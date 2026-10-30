Patrick Stewart, Catherine O’Hara, Eric Dane y TODOS los famosos que han muerto en 2026: lista de íconos de la música, el cine, la televisión y el anime que fallecieron este año

El año 2026 está por despedirse y con él se le dio el último adiós a grandes figuras del cine, del teatro, de la música, de las bellas artes y en general del espectáculo. Es importante tomar en cuenta que esta recopilación es una manera de honrar la memoria de quienes ya partieron y que la información aquí escrita se debe tomar con cautela y respeto hacia los fallecidos.

Fallecimientos del espectáculo en 2026, mes por mes

Enero de 2026

6 de enero de 2026: Béla Tarr Cineasta húngaro reconocido por su estilo contemplativo y sus películas Sátántangó y El caballo de Turín.

7 de enero de 2026: Gerson Leos Músico mexicano e integrante de Banda MS, donde se desempeñaba como tecladista.

10 de enero de 2026: Bob Weir Cantante, guitarrista y miembro fundador de Grateful Dead, una de las agrupaciones fundamentales de la contracultura musical estadounidense.

10 de enero de 2026: Yeison Jiménez Cantante colombiano de música popular, conocido por canciones como "Aventurero" y "Mi venganza". Falleció en un accidente aéreo.

11 de enero de 2026: Mario Cid Actor y guionista mexicano, padre de la comediante Mara Escalante. Participó en producciones cinematográficas y películas del género de lucha libre.

12 de enero de 2026: John Forté Músico y productor estadounidense, reconocido por su trabajo con Fugees y Refugee Camp All-Stars.

13 de enero de 2026: Gloria Rocha Actriz y directora mexicana de doblaje, conocida como "La Madrina". Participó en el doblaje de personajes como Miss Piggy y Vilma, además de dirigir producciones como Dragon Ball y Sailor Moon.

19 de enero de 2026: Valentino Garavani Diseñador italiano y fundador de la casa de moda Valentino. Fue una de las figuras más influyentes de la alta costura internacional.

26 de enero de 2026: Gabriel Garzón Actor de doblaje y titiritero mexicano, recordado por dar voz a Topo Gigio.

27 de enero de 2026: Alexis Ortega Actor mexicano de doblaje, conocido por interpretar voces de personajes de producciones internacionales.

30 de enero de 2026: Catherine O’Hara Actriz canadiense reconocida por Mi pobre angelito, donde interpretó a la madre de Kevin, y por su papel de Moira Rose en Schitt’s Creek.

30 de enero de 2026: Pedro Torres Productor y director mexicano de televisión, recordado por su trabajo en formatos como Big Brother México y producciones audiovisuales.

31 de enero de 2026: Gerardo Taracena Actor mexicano de cine, televisión y teatro. Participó en películas como Apocalypto y El violín, además de desarrollar una importante carrera escénica.

Febrero de 2026

2 de febrero de 2026: Chuck Negron Cantante estadounidense y uno de los integrantes fundadores de Three Dog Night. Interpretó éxitos como "Joy to the World" y "One".

11 de febrero de 2026: James Van Der Beek Actor estadounidense que alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Dawson Leery en la serie Dawson’s Creek.

14 de febrero de 2026: Tom Noonan Actor, dramaturgo y director estadounidense, recordado por sus papeles en RoboCop 2, Manhunter y Heat.

15 de febrero de 2026: Robert Duvall Actor ganador del Óscar por Tender Mercies. También fue reconocido por sus actuaciones en El padrino, Apocalypse Now y Lonesome Dove.

19 de febrero de 2026: Eric Dane Actor estadounidense conocido por interpretar al doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy y por su participación en Euphoria.

21 de febrero de 2026: Willie Colón Músico, trombonista, compositor y productor de origen puertorriqueño. Fue una figura fundamental en la evolución de la salsa neoyorquina.

23 de febrero de 2026: Robert Carradine Actor estadounidense recordado por Revenge of the Nerds y por interpretar a Sam McGuire, el padre de Lizzie, en Lizzie McGuire.

23 de febrero de 2026: Sondra Lee Actriz y bailarina estadounidense de Broadway. Interpretó a Tiger Lily en la producción original de Peter Pan y participó en Hello, Dolly!.

27 de febrero de 2026: Neil Sedaka Cantante y compositor estadounidense, referente del pop de los años sesenta y setenta. Entre sus éxitos figuran "Breaking Up Is Hard to Do" y "Calendar Girl".

Marzo de 2026

4 de marzo de 2026: Ana Luisa Peluffo Primera actriz mexicana, figura de la Época de Oro del cine nacional. Participó en más de 150 producciones y fue protagonista de La fuerza del deseo.

6 de marzo de 2026: Jennifer Runyon Actriz estadounidense recordada por sus participaciones en Ghostbusters, Charles in Charge y otras producciones televisivas.

10 de marzo de 2026: Alfredo Bryce Echenique Escritor peruano, autor de Un mundo para Julius y La vida exagerada de Martín Romaña. Su obra tuvo una amplia influencia en la literatura latinoamericana.

17 de marzo de 2026: Tsutomu Shibayama Director y animador japonés, reconocido por su trabajo en películas y series de Doraemon.

19 de marzo de 2026: Chuck Norris Actor y artista marcial estadounidense. Se convirtió en un ícono del cine de acción con películas como The Delta Force y la serie Walker, Texas Ranger.

20 de marzo de 2026: Nicholas Brendon Actor estadounidense conocido por interpretar a Xander Harris en la serie Buffy the Vampire Slayer.

25 de marzo de 2026: Dash Crofts Cantante y compositor estadounidense que integró el dúo Seals and Crofts. Fue conocido por temas como «Summer Breeze" y «Diamond Girl".

26 de marzo de 2026: James Tolkan Actor estadounidense recordado por sus interpretaciones en Volver al futuro y Top Gun.

28 de marzo de 2026: Mary Beth Hurt Actriz estadounidense de teatro, cine y televisión. Recibió nominaciones a los premios Tony por su trabajo en Broadway.

Abril de 2026

10 de abril de 2026: Sid Krofft Productor, titiritero y creador canadiense-estadounidense. Junto a su hermano Marty desarrolló programas infantiles como H.R. Pufnstuf.

12 de abril de 2026: Asha Bhosle Cantante india de reproducción cinematográfica, una de las voces más importantes de Bollywood. Grabó miles de canciones durante una trayectoria de casi ocho décadas.

13 de abril de 2026: Felipe Staiti Guitarrista argentino y miembro fundador de Enanitos Verdes. Fue parte del sonido de una de las bandas más representativas del rock en español.

15 de abril de 2026: Lucha Moreno Actriz y cantante mexicana, conocida por su participación en películas y producciones musicales. También fue madre de Mimí, integrante de Flans.

17 de abril de 2026: Nathalie Baye Actriz francesa reconocida por su trayectoria cinematográfica y por recibir premios César. Participó en producciones como La noche americana.

19 de abril de 2026: Dave Mason Músico y compositor británico, cofundador de la banda Traffic. Es recordado por canciones como "Feelin’ Alright".

20 de abril de 2026: Alan Osmond Músico estadounidense y uno de los integrantes de The Osmonds, agrupación familiar que alcanzó popularidad internacional.

20 de abril de 2026: Patrick Muldoon Actor estadounidense conocido por sus participaciones en Days of Our Lives y Melrose Place, además de su trabajo en cine.

21 de abril de 2026: Ricardo de Pascual Actor mexicano recordado por sus colaboraciones en programas de comedia y producciones vinculadas con Roberto Gómez Bolaños.

22 de abril de 2026: Karina Duprez Actriz y directora mexicana con una extensa trayectoria en telenovelas y producciones televisivas.

26 de abril de 2026: Nedra Talley Ross Cantante estadounidense y última integrante sobreviviente de The Ronettes, agrupación que popularizó "Be My Baby".

29 de abril de 2026: Luis Alberto Riolobos Sobisch Actor mexicano con participaciones en cine y televisión.

Mayo de 2026

6 de mayo de 2026: Ted Turner Empresario y magnate de medios estadounidense, fundador de CNN. Su trabajo transformó el periodismo televisivo con la expansión de las noticias durante las 24 horas.

6 de mayo de 2026: Xóchitl Vigil Actriz mexicana recordada por su participación en la telenovela Rebelde. También fue conocida por su relación anterior con el actor César Bono.

13 de mayo de 2026: Clarence Carter Cantante y compositor estadounidense de blues y soul. Entre sus canciones más conocidas están "Patches".

14 de mayo de 2026: Claudine Longet Cantante y actriz francesa que desarrolló parte importante de su carrera en Estados Unidos, especialmente durante las décadas de los sesenta y setenta.

22 de mayo de 2026: Rob Base Rapero estadounidense, integrante del dúo Rob Base & DJ E-Z Rock, conocido mundialmente por "It Takes Two".

25 de mayo de 2026: Sonny Rollins Saxofonista estadounidense de jazz, considerado uno de los grandes exponentes del instrumento. Su álbum Saxophone Colossus es una referencia del género.

27 de mayo de 2026: Marcia Lucas Editora cinematográfica estadounidense, ganadora del Óscar por su trabajo en Star Wars: Episode IV – A New Hope.

Junio de 2026

2 de junio de 2026: Peabo Bryson Cantante estadounidense de R&B, reconocido por interpretar junto a Céline Dion "Beauty and the Beast" y con Regina Belle "A Whole New World", de Aladdín.

4 de junio de 2026: Marjane Satrapi Escritora, ilustradora y cineasta iraní-francesa. Es conocida internacionalmente por la novela gráfica Persépolis y su adaptación cinematográfica.

4 de junio de 2026: Abraham Pérez Figura mexicana vinculada con la comedia, recordada por su participación en proyectos humorísticos y por la frase "Sí que se largue".

12 de junio de 2026: Ronnie Schell Actor y comediante estadounidense, recordado por su trabajo en la serie Gomer Pyle, U.S.M.C.

12 de junio de 2026: Gene Shalit Crítico de cine y periodista estadounidense, conocido por sus reseñas y apariciones en el programa Today de NBC.

14 de junio de 2026: Anne Schedeen Actriz estadounidense que interpretó a Kate Tanner en la serie de televisión ALF.

14 de junio de 2026: Oliver Tree Músico y cantante estadounidense conocido por su estilo alternativo y canciones como "Alien Boy".

16 de junio de 2026: Daveigh Chase Actriz estadounidense que dio voz a Lilo en Lilo & Stitch y participó en la película de terror The Ring.

20 de junio de 2026: Michael Byrne Actor británico con participaciones en producciones cinematográficas y televisivas, entre ellas películas de la saga Indiana Jones.

22 de junio de 2026: Clive Davis Productor y ejecutivo musical estadounidense, reconocido por impulsar las carreras de Whitney Houston, Janis Joplin, Carlos Santana y Alicia Keys.

24 de junio de 2026: Ann Blyth Actriz estadounidense nominada al Óscar por Mildred Pierce. También participó en musicales cinematográficos de Hollywood.

24 de junio de 2026: David Clayton Cantante canadiense y vocalista de Blood, Sweat & Tears, recordado por interpretar "Spinning Wheel".

30 de junio de 2026: Victor Willis Cantante, compositor y miembro fundador de Village People. Fue el policía del grupo y coautor de canciones como "Y.M.C.A".

Julio de 2026

6 de julio de 2026: Lauren Bennett Cantante británica conocida por formar parte del proyecto musical Paradiso Girls y por su participación en "Party Rock Anthem", de LMFAO.

8 de julio de 2026: Bonnie Tyler Cantante galesa reconocida mundialmente por "Total Eclipse of the Heart".

13 de julio de 2026: Sam Neill Actor neozelandés conocido por interpretar al doctor Alan Grant en la saga Jurassic Park. También participó en The Piano y Peaky Blinders.

14 de julio de 2026: Elsa Aguirre Primera actriz mexicana y figura de la Época de Oro del cine nacional. Participó en películas como Cuidado con el amor, Lluvia roja y Ojos de juventud.

21 de julio de 2026: Kaylee Hottle Actriz estadounidense que participó en la franquicia cinematográfica Godzilla vs. Kong, interpretando a Jia.

28 de julio de 2026: Kavinsky DJ y productor francés de música electrónica. Alcanzó reconocimiento internacional con "Nightcall", incluida en la banda sonora de Drive.

29 de julio de 2026: Glen Hansard Músico y compositor irlandés, ganador del Óscar por la canción "Falling Slowly", de la película Once. También fue integrante de The Frames.

Agosto de 2026

9 de agosto de 2026: Reggie Bannister Actor estadounidense conocido por su participación en la franquicia de terror Phantasm.

9 de agosto de 2026: Ben Jones Actor estadounidense recordado por interpretar a Cooter Davenport en la serie The Dukes of Hazzard.

11 de agosto de 2026: Tyler Duckworth Personalidad de televisión estadounidense, conocido por sus participaciones en The Real World: Key West y The Challenge.

13 de agosto de 2026: Ruby Andrews Cantante estadounidense de soul, recordada por canciones como "Casanova (Your Playing Days Are Over)".

16 de agosto de 2026: Hayden Panettiere Actriz estadounidense reconocida por sus papeles en Heroes, Nashville y Remember the Titans.

17 de agosto de 2026: Frank Beard Baterista de ZZ Top, agrupación estadounidense de blues rock conocida por temas como "La Grange" y "Gimme All Your Lovin".

22 de agosto de 2026: Shelley Fabares Actriz y cantante estadounidense, conocida por The Donna Reed Show y la serie Coach. También alcanzó popularidad musical con "Johnny Angel".

25 de agosto de 2026: Dolly Parton Cantante, compositora y actriz estadounidense, figura fundamental de la música country. Entre sus éxitos destacan "Jolene, "9 to 5" e "I Will Always Love You".

25 de agosto de 2026: Tim Curry Actor británico conocido por interpretar a Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show y a Pennywise en la miniserie It de 1990.

26 de agosto de 2026: Peter Cullen Actor de voz canadiense, reconocido mundialmente por interpretar a Optimus Prime en Transformers y a Ígor en Winnie the Pooh.

Septiembre de 2026

1 de septiembre de 2026: Cassandra Wilson Cantante estadounidense de jazz, ganadora de varios premios Grammy y reconocida por su interpretación de estándares del género.

15 de septiembre de 2026: Patricio Guzmán Cineasta chileno reconocido internacionalmente por documentales como La batalla de Chile y Nostalgia de la luz.

17 de septiembre de 2026: Rosalind Ashford Cantante estadounidense y miembro fundadora de Martha and the Vandellas, grupo emblemático del sello Motown.

17 de septiembre de 2026: Duncan Sheik Cantante y compositor estadounidense conocido por "Barely Breathing". También destacó como compositor del musical de Broadway Spring Awakening.

20 de septiembre de 2026: Chad Gilbert Guitarrista y fundador de la banda estadounidense de pop punk New Found Glory.

21 de septiembre de 2026: Angry Anderson Cantante australiano y vocalista de la banda de hard rock Rose Tattoo.

23 de septiembre de 2026: Mark Mortimer Actor estadounidense recordado por su participación en la telenovela Another World.

27 de septiembre de 2026: Mighty Sparrow Cantante de calipso de Trinidad y Tobago, conocido como "Calypso King of the World".

29 de septiembre de 2026: Dennis Haskins Actor estadounidense que interpretó al director Richard Belding en la serie Salvados por la campana.

29 de septiembre de 2026: Otto Sirgo Actor y director cubano-mexicano con más de cinco décadas de trayectoria en cine, televisión y teatro. Participó en telenovelas como Rosa salvaje, Lazos de amor y Alcanzar una estrella II.

30 de septiembre de 2026: Gabino Palomares Cantautor mexicano y referente de la canción de protesta y la nueva canción latinoamericana.

30 de septiembre de 2026: Giuseppe Mazzullo Actor y titiritero italiano, reconocido por ser una de las voces originales de Topo Gigio.

Octubre de 2026

2 de octubre: de 2026: Sass Jordan Cantante canadiense de rock y blues, reconocida por su trayectoria musical y su participación en Canadian Idol.

3 de octubre de 2026: Robert Kelker Actor estadounidense recordado por sus participaciones en las telenovelas Days of Our Lives y Another World.

5 de octubre de 2026: Freddie Jackson Cantante estadounidense de R&B, conocido por éxitos como "Rock Me Tonight".

5 de octubre de 2026: Lena Martell Cantante escocesa que alcanzó popularidad internacional con su interpretación de "One Day at a Time".

6 de octubre de 2026: Eva Marie Saint Actriz estadounidense ganadora del Óscar por On the Waterfront. También participó en North by Northwest y desarrolló una extensa trayectoria en cine y televisión.

7 de octubre de 2026: Piero De Benedictis Cantautor argentino-italiano, conocido artísticamente como Piero. Su canción "Mi Viejo" se convirtió en un clásico de la música latinoamericana.

12 de octubre de 2026: RJ Mitte Actor estadounidense conocido por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad. También destacó por su activismo en favor de la inclusión de personas con discapacidad.

12 de octubre de 2026: Lucian Piane Productor musical y compositor estadounidense, conocido por su trabajo en RuPaul’s Drag Race.

13 de octubre de 2026: Martina Arroyo Soprano estadounidense de origen puertorriqueño, reconocida por su carrera internacional en la ópera y su contribución a la representación de artistas afroamericanos en los grandes escenarios.

16 de octubre de 2026: Michael Gray Actor estadounidense que interpretó a Billy Batson en la serie de televisión Shazam! de los años setenta.

17 de octubre de 2026: Deva Compositor musical indio, reconocido por su trabajo en la industria cinematográfica tamil y por popularizar el estilo Gaana en el cine.

18 de octubre de 2026: Benito di Paula Cantante y pianista brasileño, referente de la música popular y la samba. Fue conocido por temas como "Retalhos de Cetim".

21 de octubre de 2026: Tom Skerritt Actor estadounidense de cine y televisión, recordado por Alien, Top Gun y Picket Fences.

21 de octubre de 2026: John Anderson Cantante estadounidense de country, miembro del Country Music Hall of Fame y conocido por "Swingin" y "Seminole Wind".

25 de octubre de 2026: Walter Koenig Actor estadounidense conocido por interpretar a Pavel Chekov en la serie original Star Trek y en varias películas de la franquicia.

25 de octubre de 2026: Eric Bauza Actor de doblaje canadiense, reconocido por prestar su voz a personajes de Looney Tunes, incluidos Bugs Bunny y el Pato Lucas.

26 de octubre de 2026: Susan Saint James Actriz estadounidense recordada por sus papeles en las series McMillan & Wife y Kate & Allie.

28 de octubre de 2026: Patrick Stewart Actor británico, reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation y al Profesor Charles Xavier en la saga X-Men.

El mundo del espectáculo ha sufrido la partida de grandes talentos del cine, la televisión, las bellas artes y celebridades que han marcado a más de una generación.