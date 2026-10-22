¡Shrek vuelve al cine en México! Así será el reestreno por su 25 aniversario

La vida y Dreamworks nos sorprenden con el regreso de Shrek a las salas de cine en México con un clásico animado para celebrar así su 25.º aniversario. Así es, Universal Pictures México confirmó oficialmente el reestreno de la querida película. Los rumores apuntan a que la podríamos ver en los próximos días de octubre de este mismo 2026. Sin embargo, por ahora el anuncio solo mencionó su regreso a la pantalla grande con un cartel conmemorativo, pero no especificó la fecha exacta; solo mencionaron que será próximamente. Esto significa que habrá que esperar un poco más para saber cuándo inicia la preventa y los horarios.

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¡Shrek está de regreso! 💚🧅✨ Revive las risas y la aventura en el pantano celebrando su 25 Aniversario, próximamente solo en cines. #Shrek25Aniversario https://t.co/yu9y0QnJt3 — Universal Pictures México (@UniversalMX) October 16, 2026

¿Cuándo se reestrena Shrek en México?

No hay información oficial sobre cuándo exactamente podremos disfrutar de la película en cines mexicanos. La distribuidora no ha publicado una fecha definitiva. Sin embargo, es un hecho que muy pronto podremos revivir las risas y las escenas de Shrek que marcaron a toda una generación. Hay que tomar en cuenta que, aunque otros países ya establecieron sus fechas de estreno, lo más probable es que estas no tengan que ver con el estreno aquí en México.

¿En qué cines estará disponible la película?

Hay buenas noticias, pues también está confirmado que los fans podrán disfrutar de la cinta en cualquiera de las dos cadenas principales de cine en México. Hasta el momento tampoco se ha confirmado si los complejos estarán limitados en ambas marcas o si todas las salas participarán en el estreno.

¿Cuándo se anunciará la preventa para ver el reestreno de Shrek?

Lo más probable es que la fecha de la preventa se dé a conocer junto a los horarios y los complejos que presentarán las funciones. Para eso, te recomendamos estar muy al pendiente de la aplicación de tu cine de preferencia para conocer la disponibilidad en tu ciudad.

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¿Shrek regresará con el doblaje latino original?

En México todos esperan que este reestreno sea con el doblaje latino original de la película de Shrek, donde las voces estaban a cargo de Alfonso Obregón como Shrek, Eugenio Derbez como Burro y Dulce Guerrero como Fiona. Sin embargo, esto tampoco se ha confirmado, aunque el tráiler que Universal Pictures México presentó era con el audio original.