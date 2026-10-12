Antes de Breaking Bad, RJ Mitte hizo una audición que parecía anticipar su papel más famoso

La gente en general y en especial los fanáticos de la mítica Breaking Bad, están conmocionados con lo ocurrido con el actor. Pero justamente hace unos días reveló una de las particularidades más irónicas que lo catapultaron a ser una estrella reconocible en el medio. Estas fueron las palabras de RJ Mitte, su primera audición como adolescente y su vínculo con el papel que consiguió como hijo de Walter White.

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¿Por qué su primera audición estaba relacionada con las drogas?

Hace unos días el actor conocido por su papel como Walter White Jr hizo eco en el medio por la transmisión de una entrevista hecha en el podcast de Joe Vulpis. Allí el actor de hoy 34 años, comentó que irónicamente una de sus primeras audiciones como adolescente fue en un programa público para que los jóvenes no se involucraran en las drogas… como la metanfetamina.

“Mi primera audición en Los Ángeles fue para un anuncio de servicio público para el estado de California. Era un comercial contra la metanfetamina”, comentó RJ Mitte.

¿Cómo consiguió su papel en Breaking Bad?

En ese mismo espacio declaró que lograr su papel para Breaking Bad fue un proceso sumamente largo. Fueron prácticamente 6 meses de casting y al final lo eligieron ya que el rodaje de la serie había comenzado. Hizo la prueba final, una hora después le llamaron para avisarle que tenía el papel… pero le indicaron que corriera a su casa por su cosas y volviera para grabar.

“Fui uno de los últimos actores principales en unirme a la serie… Hice la audición y luego una prueba de cámara… Era yo contra otra persona en ese momento. Una hora después, Vince me llama y me dice: ‘Oye, RJ, conseguiste el papel…. Ya llegas tarde. Ya estamos filmando. Te necesitamos aquí’”.

¿Qué contó sobre esta coincidencia días antes de morir?

En esta última charla que hoy se está haciendo más viral que nunca, algunos conocieron detalles que estaban ocultos sobre la participación y elección de RJ Mitte. Y justamente lo de su audición en un programa antidrogas causó mucha curiosidad, pues aseguró que Breaking Bad también era para advertirle a la gente que se alejara de la metanfetamina… pues terminó mal para todos.

“Avancemos en el tiempo hasta la audición para Breaking Bad, que, en mi opinión, sigue siendo algo en contra de la metanfetamina porque no termina bien para nadie”... comentó en modo de broma.