¿De qué murió RJ Mitte, actor de Breaking Bad, Hannah Montana y Now Apocalypse? Surgen primeras declaraciones

Este lunes 12 de octubre se confirmó la muerte del actor estadounidense RJ Mitte a los 34 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes de medios internacionales, como TMZ, fue la celebridad de la pantalla chica quién se quitó la vida. Hasta el momento las autoridades continúan con las respectivas investigaciones. La noticia fue confirmada por sus representantes “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, fueron algunas de las palabras que compartieron para anunciar la lamentable noticia. Ante estas primeras declaraciones no se han revelado más detalles.

¿Qué enfermedad tenía RJ Mitte?

RJ Mitte nació con parálisis cerebral, una condición neurológica que afecta el movimiento y la coordinación. Desde pequeño, requirió de terapias físicas, del habla y el uso de aparatos ortopédicos. El personaje que interpretó en “Breaking Bad”, Walter White Jr., padecía lo mismo, sin embargo su actuación requirió que exagerara los síntomas de su condición, incluso tuvo que utilizar muletas para mayor severidad de lo que el papel requería.

El actor no solo hizo una gran representación en la pantalla de este personaje y la condición con la que muchas personas viven sino que fue un gran filántropo ya que en todo momento buscó impulsar causas benéficas y promover la inclusión de personas con discapacidad en Hollywood.

¿RJ Mitte, actor de “Breaking Bad” tenía hijos?

El querido actor estadounidense RJ Mitte no tenía hijos. Sin embargo se encontraba comprometido con la joven Kennedy Suarez, a quién le propuso matrimonio el año pasado, luego de años de noviazgo. Una de las noticias que más han causado conmoción entre sus seguidores es que el actor se quitó la vida un día después del cumpleaños de su prometida así como días antes del estreno de la cinta "One Eye Open", película donde RJ Mitte era el protagonista, misma que se estrenará el próximo 16 de octubre.

¿Cuál es el número de la línea de la vida?

En México la línea de vida es el siguiente: 800 911 2000, este servicio cuenta con atención de temas emocionales y de salud mental. Es completamente gratis, opera las 24 horas del día durante los 365 días del año y se brinda atención especializada en crisis, adicciones y depresión.

¿Cómo detectar señales tempranas de depresión o intento de suicidio y cómo se pueden prevenir?

Es importante estar alerta y detectar a tiempo si una persona se quiere quitar la vida y notar si hay cambios en el estado de ánimo y/o comportamiento de la persona así como modificaciones en el sueño o la alimentación, si bien se pueden caer en los excesos, también puede ocurrir lo contrario. Por otro lado, es importante comprobar si esa persona comienza a apartarse de los demás o si ha dicho de forma abierta querer quitarse la vida. La prevención puede salvar vidas y puede hacerse a través de una conversación sin juicios, con mucho apoyo, y sobre todo con la atención profesional necesaria.