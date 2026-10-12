Así es Talking to Strangers, la película que RJ Mitte presentó días antes de morir

Las horas avanzan, la información sigue circulando y el dolor entre los fanáticos, familiares y amigos del actor hacen eco en el medio. RJ Mitte dejó este mundo y hace tan solo unos días presentó una película donde tuvo participación actoral. Conoce todo sobre Talking To Strangers, última pieza cinematográfica donde el actor de Breaking Bad tuvo participación.

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¿De qué trata Talking to Strangers?

Esta película entrará a la historia como la última pieza donde el actor tuvo participación (a menos de que en siguientes días se confirme algún proyecto). Se indica que la premisa del filme es la historia de una pareja que se enfrenta a los retos (estigmas propios y de la gente alrededor) de tener una persona con parálisis cerebral en una relación. Él y la actriz Yin Lin son los protagonistas de esta película.

¿Qué personaje interpretó RJ Mitte?

Justamente RJ Mitte interpreta al novio de Yin Lin, quienes se enfrentan a los retos de su relación amorosa. Recién el 2 de octubre, el actor estuvo en el podcast Stauros Entertainment, donde habló de su nueva película. Tal como también se hizo pública una charla (hace unos días) en otro podcast, donde habló de su proceso para obtener su papel más conocido hasta ahora, que es el de Walter White Jr.

¿Qué dijo el actor durante la presentación de la película?

Al charlar con Stauros Entertainment sobre Talking To Strangers, el actor comunicó que se sentía contento de enfrentarse a un trabajo como ese. Destacó el tema de atreverse a desafiar las normas sociales y salir de la zona de confort, recordando que interpreta a un novio que tiene parálisis cerebral… que es la enfermedad que se le diagnosticó a RJ Mitte desde los 3 años.

Además, el actor declaró la fortuna de trabajar con un elenco extraordinario y un director fantástico. Mientras que otros reportes indican que se le fotografió el 30 de septiembre en una proyección de esta película, donde se le vio hablando un poco con la prensa. Aunque la investigación continúa, se indica al sucidio como probable causa del deceso.