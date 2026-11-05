Mary Oliver, poeta, sobre la atención: “Prestar atención es nuestra tarea interminable y adecuada”

“Prestar atención es nuestra tarea interminable y adecuada” es una frase que se obtiene del poema “Yes! No!” escrito por la poeta estadounidense Mary Oliver, donde nos invita a dejar de lado la prisa que tenemos en nuestros días para poder ver el mundo que nos rodea, una gran forma para admirar aquellos detalles que en muchas ocasiones pueden pasar desapercibido.

Aunque parezcan acciones poco relevantes, es una técnica que nos puede ayudar a tener pensamientos más profundos sobre la vida, además de mostrar gratitud hacia la vida. Así que aquellos días en los que te sientas sobresaturado, date un ligero respiro, desconectate y viaja más lento para que puedas apreciar aquellas maravillas, huele una flor y presencia el vuelo de una abeja.

¿Qué premios obtuvo Mary Oliver?

Mary Oliver fue una reconocida poeta en su país, destacándose por mantener un lenguaje sencillo en sus trabajos, enfocada en el asombro a lo cotidiano, y la gratitud a nuestra vida, invitándonos a nunca dejar de ser curiosos con cosas de nuestro alrededor. Debido a su trabajo, se ha destacado por tener varios premios en su carrera:

Premio Pulitzer por su obra American Primitive (1984)

Premio Nacional del libro por New and Selected Poems (1992)

Premio Literario Lanna (1998)

A lo largo de su carrera se encargó de hacer alrededor de 15 colecciones de ensayos y poesías, trabajo en el que igualmente se encargaba de venerar la naturaleza, razones por las que fue muy querida por el público que ha leído su trabajo poético.

¿En qué libro se encuentra el poema “Yes! No!”?

La frase que mencionamos al inicio de Mary Oliver, la puedes encontrar en el poema de “Yes! No!”, si deseas leerlo lo podrás localizar en el libro de White Pine publicado en 1994, siendo una colección de poesía donde se encarga de crear una conexión íntima entre los seres humanos y la naturaleza.

En el que la poeta se encarga de hablar sobre los vínculos invisibles que hay, invitando a todos a hacer una reflexión sobre el silencio y el placer al escribir. Usando la naturaleza cómo un refugio para la melancolía y para sanar las heridas que tenemos de nuestro pasado.