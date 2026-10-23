Luto en la literatura mundial: Muere Ryu Murakami, importante escritor y director japonés, causa de muerte y obras más importantes

Este viernes el mundo de la literatura se ha envuelto de luto, pues se dio a conocer que el reconocido novelista, ensayista y cineasta japonés Ryu Murakami falleció el pasado sábado 17 de octubre a la edad de 74 años, dejando un gran legado con su obra literaria y visual, lo que le valió para ser uno de los escritores más destacados de las últimas décadas.

Con 50 años de trayectoria, Ryu logró obras que a día de hoy siguen haciendo ruido dentro de la literatura moderna, además de que desde su primera obra, Azul casi transparente de 1976 la cuál le valió para ganar el prestigioso Premio Akutagawa definió su estilo de escritura, yéndose por una corriente más cruda y pesimista de la sociedad.

¿Quién fue Ryo Murakami?

Ryu es considerado como uno de los escritores y directores de cine más importantes de la cultura moderna de Japón, en donde por medio siglo logró formar toda una identidad gracias a su estilo vanguardista debido a su manera de escribir transgresora, y cruda, en donde plasmó otra versión de su país poco vista.

Lejos de limitarse a la escritura, Ryu Murakami siguió su ambición de probarse en áreas como el cine, en donde este dirigió varias de sus adaptaciones más célebres como Azul casi transparente o Tokio Decadencia, aunque en los últimos años también se convirtió en uno de los comunicadores más respetados de Japón, participando en programas de televisión en donde se centró en el análisis económico, empresarial y político.

¿Cuáles son las obras más populares de Ryu Murakami?

Con casi dos decenas de libros publicados, hay algunos que le han dado reconocimiento mundial y un nombre dentro de los escritores de culto más importantes de la literatura moderna como:



Azul casi transparente - 1976

- 1976 Los chicos de las taquillas - 1980

- 1980 Piercing - 1974

- 1974 Sopa de miso - 1997

- 1997 Audición - 1997

De momento su familia ha mantenido en privado las causas de la muerte del escritor, pues lo único que se sabe es que desde hace casi una semana solicitaron los servicios funerarios, tampoco Gentosha su editorial ha expresado más detalles sobre su partida, por lo que se espera que en los próximos días se comparta más información para todos sus seguidores.