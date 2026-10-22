No cabe duda que cuando hablamos de grandes filósofos y poetas de la década de los años ochenta, sin lugar a dudas tenemos que mencionara a Henry David Thoreau, famoso ser una figura clave del trascendentalismo y pionero del ecologismo. A lo largo de su carrera contribuyó con grandes obras, una de ellas fue el ensayo llamado “Walden”, mismo que publicó en 1854, en donde relató cómo fue vivir dos años en una cabaña que él construyó en Walden Pond, a dos millas de Concord, Massachusetts. “La mayoría de los hombres lleva una vida de silenciosa desesperación”, es una de las frases célebres de su obra “Walden”, escrita en el capítulo «Economía». Con estas palabras el autor dejó claro que muchos hombres viven un sufrimiento en silencio a lo largo de su vida además en su obra también señaló que cuando los hombres se cansan de luchar por cambiar su situación se han resignado y rendido ante lo que sienten.

¿Quién era Henry David Thoreau?

Henry David Thoreau (1817–1862) fue un famoso y destacado escritor, filósofo, naturalista y poeta estadounidense de la década de los ochenta. Estudió en el Harvard College. Al contrario de sus colegas, no buscó un empleo formal sino que decidió ser un observador e intérprete, un "pensador de pensamientos, un estudiante de la naturaleza y de la literatura, mitad científico y mitad poeta" aunque sí trabajó un tiempo en la fábrica de lapices de su familia. "Descubrí que trabajando unas seis semanas al año podía cubrir todos los gastos de la vida" , es una de sus frases más célebres de su famosa obra “Walden”, con la que ganó gran reconocimiento.

¿Cuáles fueron las obras más importantes de Henry David Thoreau?

A lo largo de su trayectoria, Henry David Thoreau logró contribuir con obras muy reconocidas como: Sobre la desobediencia civil (1849), Caminar (1862), Los bosques de Maine (1907), El diario (1837-1861), solo por mencionar algunas. Actualmente muchos de sus trabajos siguen siendo estudiados y analizados por el gremio.