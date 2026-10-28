Emily Dickinson, poeta, sobre la esperanza: “Es esa cosa con plumas que se posa en el alma”

No cabe duda que si de grandes poetas hablamos, tenemos que mencionar a Emily Dickinson, una de las máximas referentes dentro del gremio ya que es considerada una de las pilares de la literatura estadounidense moderna. A lo largo de su trayectoria hizo grandes aportaciones y contribuciones, aunque gran parte de su obra permaneció inédita durante su vida. La destacada poeta escribió cerca de 1.775 a 1.800 poemas y más de 250 cartas. En uno de sus poemas más destacados la escritora expresó "La esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma y canta la melodía sin las palabras." Con estas palabras la poeta dejó claro que la esperanza puede asemejarse a un pájaro; un ave que es frágil pero que está viva, la cual se instala en las personas y no pide permiso. Por otro lado, al decir “Canta la melodía sin las palabras”, la autora refleja que la esperanza no necesita de una lógica rigurosa sino que sentirla viene de algo más íntimo, muchas veces difícil de explicar, pero fácil de sentir.

En el mismo poema la escritora refiere que la esperanza (el canto) no se detiene ya que incluso aunque haya grandes tormentas o momentos llenos de oscuridad, permanece. Este poema es ideal para las personas que buscan esperanza en cualquier ámbito de su vida ya que son palabras llenas de aliento.

¿Quién era la poeta Emily Dickinson?

Emily Dickinson fue una poeta nacida en 1830, considerada una de las figuras más reconocidas de la literatura moderna de Estados Unidos. Su obra se centró en poemas con diversos temas; entre ellos muerte, inmortalidad, naturaleza, amor, soledad, tiempo y eternidad. Además de poemas, la autora escribió cartas, las cuales estaban dirigidas a un hombre al que llamaba "Master", del que no se conoce su verdadero nombre hasta el momento. Si bien, al inicio de su carrera escribió poemas tradicionales y convencionales, fue hasta 1860 que apostó por versos más experimentales y con elementos prosódicos además de que su escritura experimentó ritmos distintos. Emily Dickinson murió en Amherst, Massachusetts, en 1886, pero su legado ha perdurado a través de sus escritos.

¿Cuáles fueron los poemas más famosos de Emily Dickinson?

Si bien la autora escribió grandes obras, algunos de sus poemas más famosos son "Porque no pude detenerme ante la muerte", "No soy nadie. ¿Quién eres tú?", "La esperanza es esa cosa con plumas" , “Pruebo un licor jamás bebido" . Hoy en día muchas de las frases que escribió siguen teniendo un gran impacto y siguen siendo objeto de estudio en diversas áreas. Por otro lado, frases como «Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro», «Vivir es tan sorprendente que deja poco tiempo para cualquier otra cosa», «El para siempre está compuesto de ahoras», han sido algunas de las más célebres que tiene.