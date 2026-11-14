El creciente universo de KPop Demons Hunters se ha ganado un lugar dentro de los fans del coleccionismo de figuras de acción, pues algunas piezas inspiradas en Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys de menos de 6 pulgadas pueden llegar a ser perfectas para iniciar o hacer crecer cualquier colección de un fan de las Guerreras del KPop.

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4 figuras oficiales para sumar a tu colección

Rumi: Figura de acción de 6 pulgadas

Esta primera pieza presenta a la líder de las HUNTR/X en una versión articulada de menos de 15 centímetros, la cual llega con accesorios y elementos de combate intercambiables.

Rumi: Figura de acción de 6 pulgadas Mattel - Canva

Figura de acción de 6 pulgadas de Mira

Mira, de las HUNTR/X llega con una figura de apenas 15 centímetros y 18 puntos articulados, además de contar con rostros y manos intercambiables y accesorios que complementan su atuendo de Guerrera del KPop.

Figura de acción de 6 pulgadas de Mira Mattel

Pack Fans de HUNTR/X con personajes de 9 centímetros

Esta es una de las principales alternativas para quienes buscan figuras de menor tamaño, pues este set cuenta con piezas que apenas llegan a los 9 centímetros. La colección cuenta con personajes inspirados en las HUNTR/X y los Saja Boys.

Pack Fans de HUNTR/X con personajes de 9 centímetros Mattel

Mini figuras sorpresa con llavero de las Guerreras del KPop

Esta colección cuenta con al menos 13 personajes miniatura inspirados en Rumi, Zoey, Derpy y figuras de los Saja Boys. Cada una de las piezas incluye un gancho y un dije temático para llevarla contigo.

Mini figuras sorpresa con llavero de las Guerreras del KPop Mattel

Antes de continuar, es importante tomar en cuenta precios de referencia y disponibilidad antes de confirmar la compra para evitar conflictos y contar con las mejores opciones para iniciar o hacer crecer una colección de minifiguras inspirada en el Universo de KPop Demons Hunters.