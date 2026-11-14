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4 Figuras OFICIALES de K-Pop, Demon Hunters, de no más de 6 pulgadas, ideales para comenzar una colección

Desde figuras articuladas hasta miniaturas sorpresa, estas piezas oficiales permiten llevar a Rumi y sus compañeros a cualquier colección.

2 minutos lectura
Escrito por: Hugo Pantoja

El creciente universo de KPop Demons Hunters se ha ganado un lugar dentro de los fans del coleccionismo de figuras de acción, pues algunas piezas inspiradas en Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys de menos de 6 pulgadas pueden llegar a ser perfectas para iniciar o hacer crecer cualquier colección de un fan de las Guerreras del KPop.

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4 figuras oficiales para sumar a tu colección

Rumi: Figura de acción de 6 pulgadas

Esta primera pieza presenta a la líder de las HUNTR/X en una versión articulada de menos de 15 centímetros, la cual llega con accesorios y elementos de combate intercambiables.

Rumi: Figura de acción de 6 pulgadas Mattel - Canva

Figura de acción de 6 pulgadas de Mira

Mira, de las HUNTR/X llega con una figura de apenas 15 centímetros y 18 puntos articulados, además de contar con rostros y manos intercambiables y accesorios que complementan su atuendo de Guerrera del KPop.

Figura de acción de 6 pulgadas de Mira Mattel

Pack Fans de HUNTR/X con personajes de 9 centímetros

Esta es una de las principales alternativas para quienes buscan figuras de menor tamaño, pues este set cuenta con piezas que apenas llegan a los 9 centímetros. La colección cuenta con personajes inspirados en las HUNTR/X y los Saja Boys.

Pack Fans de HUNTR/X con personajes de 9 centímetros Mattel

Mini figuras sorpresa con llavero de las Guerreras del KPop

Esta colección cuenta con al menos 13 personajes miniatura inspirados en Rumi, Zoey, Derpy y figuras de los Saja Boys. Cada una de las piezas incluye un gancho y un dije temático para llevarla contigo.

Mini figuras sorpresa con llavero de las Guerreras del KPop Mattel

Antes de continuar, es importante tomar en cuenta precios de referencia y disponibilidad antes de confirmar la compra para evitar conflictos y contar con las mejores opciones para iniciar o hacer crecer una colección de minifiguras inspirada en el Universo de KPop Demons Hunters.

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