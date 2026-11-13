Las Guerreras del KPop también pueden inspirar los regalos navideños. Estas cuatro ideas de frazadas tipo capa tejidas a crochet retoman los colores de Rumi, Zoey y Mira para crear prendas abrigadoras, con capucha, flecos y combinaciones llamativas. Son propuestas para quienes disfrutan las manualidades y quieren llevar la estética de KPop Demon Hunters a sus proyectos de tejido.

4 frazadas tejidas a crochet que cualquier fan de KPop Demons Hunter querrá tener

Capa morada de Rumi

Este estilo de frazada tipo capa toma como base un tono morado con detalles amarillos. La idea es buscar recrear los colores de la líder de las Guerreras del KPop.

Poncho azul inspirado en Zoey

Esta idea de capa azul intenso está pensada para contar con terminaciones en tonos contrast. Esta es una alternativa perfecta para la venidera temporada de frío.

Capa rosa y blanca inspirada en Mira

Esta frazada de crochet es ideal para quienes buscan una idea de flecos con borlas. El tejido apuesta por un tono en rosa y blanco, el cual da un acabado inspirado en el universo del KPop.

Frazada multicolor HUNTR/X

Esta propuesta que apuesta por un tejido morado, rosa y azul, el cual recuerde a los colores del universo del KPop Demons Hnters.

Toma en cuenta que Las Guerreras del KPop pueden inspirar todo tipo de manualidades en crochet; por ello,, estas cuatro ideas de frazadas tipo capa tejidas a crochet retoman los colores de Rumi, Zoey y Mira para crear prendas abrigadoras, con capucha, flecos y combinaciones llamativas.

Toma en cuenta cada color de listón que planeas utilizar ante de darle vida a tu capa inspirada en el Universo de KPop Demons Hunter, pues será este el que de el detalle ideal para hacer referencia a Rumi, Zoey o Mira o cualquiera de los personajes del universo de las Guerreras del KPop.