Si en tu lista de regalos navideños se encuentra algún fan de Kpop Demon Hunters, sorpréndelo con un increíble álbum de cartas lenticulares de las Guerreras Kpop. Este artículo de colección está pensado para todos aquellos que disfrutan de la película animada y quieren conservar a sus personajes favoritos a través de tarjetas coleccionables. Lo mejor de todo es que se trata de un regalo único y diferente a los juguetes tradicionales, perfecto para los coleccionistas.

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Este álbum destaca por su temática inspirada en Kpop Demon Hunters. Tan sólo la portada del producto cuenta con una increíble ilustración de Rumi, la líder de las HUNTRIX, que te prepara para todo el contenido que encontrarás dentro del mismo. En total, el artículo cuenta con 20 páginas con 4 bolsillos cada una. De tal modo, el álbum puede mostrar o albergar hasta 80 tarjetas.

¿Cuánto cuesta el álbum de cartas lenticulares de Kpop Demon Hunters?

El álbum tiene un costo de $665 pesos mexicanos y puede adquirirse a través de diversas tiendas en línea. Al buscarlo, asegúrate que sea la versión original, es decir, la colaboración oficial con Kayou.

Álbum de cartas lenticulares de Kpop Demon Hunters Álbum de cartas lenticulares de Kpop Demon Hunters de Kayou (Kayou)

¿Qué tipo de tarjetas puedes usar para llenar el álbum?

Este artículo está dirigido a los fans que disfrutan de coleccionar tarjetas e intercambiarlas con sus amigos. Además, el efecto lenticular tiene un gran atractivo físico, pues gracias a este se pueden mostrar algunos efectos visuales, según el ángulo desde el que se observe.

Entre las tarjetas coleccionables con las que puedes llenar el álbum, te recomendamos el set de cartas clásicas, también de KAYOU. Esta colección cuenta con 999 modelos diferentes. Cada caja viene con 12 paquetes con ocho tarjetas cada uno. También está el set de la misma marca en versión Energy. Este lanzamiento está compuesto por un total de 130 cartas en 11 niveles de rareza diferentes. Cada caja viene con 10 paquetes con 8 sobres cada una, así como una carta especial del Tigre Derpy y su compañera de aventuras, el ave Sussie, además de un marco acrílico para que posicionar las cartas.

Tarjetas coleccionables de Kpop Demon Hunters versión Energy Tarjetas coleccionables de Kpop Demon Hunters versión Energy para regalar (Kayou)

Teniendo en cuenta todo esto, el álbum de cartas lenticulares de Kpop Demon Hunters puede ser la opción que estabas buscando para sorprender a ese fan de las Guerreras Kpop, especialmente si le encanta coleccionar tarjetas.