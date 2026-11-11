Kpop Demon Hunters: Figuras de Polly Pocket de los Saja Boys para regalar en Navidad 2026 a una verdadera fan

No cabe duda que si hablamos de películas que han recabado un gran éxito, sin lugar a dudas tenemos que mencionar Kpop Demon Hunters. La cinta, a más de un año de su estreno, sigue acumulando miles de fans, quienes buscan coleccionar productos de sus personajes favoritos, es por eso que en esta ocasión te presentamos 5 figuras de Polly Pocket de los Saja Boys, ideales para una fan de los icónicos idols de la boyband.

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Kpop Demon Hunters: Figuras de Polly Pocket de los Saja Boys; precio y características y dónde comprarlas

Estas figuras son perfectas para los y las amantes de las figuras miniatura de Polly Pocket. Estas son de los 5 integrantes de los Saja Boys: Jinu, Baby, Abby, Mystery y Romance. Cada uno de ellos está caracterizado con su particular atuendo de colores llamativos, con los que se presentan al momento de interpretar el tema “Soda Pop”. Cada una de las figuras tiene una cabeza más grande que el resto del cuerpo por lo que son muy llamativas de manera visual. El precio de este set es de $509 pesos mexicanos.

Las figuras de los Saja Boys las puedes conseguir a través del sitio web de Mattel Creations, marca encargada de producir dicho juguetes y que a lo largo de la historia ha comercializado diversos juguetes. Este set de figuras de los Saja Boys es perfecto para regalar esta Navidad 2026, ya sea en un intercambio o en cualquier ocasión de esta época decembrina.

Kpop Demon Hunters: Figuras de Polly Pocket de los Saja Boys; accesorios que incluye

Estas figuras no vienen solas ya que cuentan con 5 latas de soda. Cada una de ellas en distinto color: morado, lila, naranja, amarillo y aqua. Además de esto cada lata tiene las palabras “Saja Boys”. Aunado a esto tiene cinco clips para usar las figuras como llaveros. Una de las características únicas es que las figuras de los Saja Boys pueden meterse dentro de las latas, por lo que las puedes llevar a todas partes y no ocuparás mucho espacio. Puedes colocar los clips como prefieras ya que incluso puedes unir todas las latas.