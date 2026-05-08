|Top 6 animes CONFIRMADOS que pelean por convertirse en el Anime del Año en los Crunchyroll Awards 2026

En algunos días se revelará el Anime del Año de la temporada 2025 de la mano de Crunchyroll (The Crunchyroll Anime Awards ) y con ello, las expectativas sobre el ganador de una de las industrias de entretenimiento más importantes.

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¿Qué son los Anime Awards 2026?

Este próximo 23 de mayo, llegan los Anime Awards 2026, los premios anuales más relevantes de la industria, en donde se reconocerá a lo mejor de anime estrenado en 2025. El evento se celebrará en 2026 en Tokio, Japón, en donde se homenajeará a creadores, músicos y actores de doblaje.

¿Cuáles son los 6 animes confirmados para Anime del Año en los Crunchyroll?

Takopi's Original Sin

Este es un anime escrito por Taizan, el cual sigue la historia de Takopi, un pequeño extraterrestre con forma de pulpo del "Planeta Feliz", el cual llega al planeta Tierra con la misión de esparcir alegría en todo el universo.

Gachiakuta

De la mente de Kei Urana e ilustrada por Kei Urana, junto a diseños de grafiti realizados por Hideyoshi Andou. Dentro de él se narra la vida de Rudo, un joven que vive dentro de una sociedad distópica en donde los desechos son parte de la vida misma, aunque de maneras distintas. Tanto el anime como el manga han sobresalido por su manera cruda de retratar la discriminación y la supervivencia.

My Hero Academia: Temporada Final

La octava y última temporada de My Hero Academia (2025), nos cuenta la historia de Deku tras un salto temporal de ocho años, en donde lo podemos ver siendo profesor y recibiendo un traje especial con el que de nuevo podrá ser héroe.

The Apothecary Parte 2

Dentro de esta historia podemos conocer a Maomao, una joven boticaria secuestrada y vendida al harén imperial en una China ficticia. Es gracias a su intelecto médico y obsesión por los venenos que se convierte en catadora para resolver los conflictos que se le presentan.

Dandadan, parte 2

Una de las entregas más esperadas es la segunda temporada de Dandadan, en la cual se cuentan las aventuras de Momo, Okarun y Jiji en la casa rural de este último para investigar una maldición. La segunda temporada ha logrado destacar debido a las intensas batallas y animación.

Summer Hikaru Died

Este anime de terror psicológico y misterio presenta a Yoshiki, un chico que vive en un pueblo rural y acepta la convivencia con una entidad sobrenatural que se encuentra dentro de su mejor amigo tras su repentina desaparición en la montaña.