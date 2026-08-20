ÚLTIMA HORA: ¡Ya abrió! Bandai Namco estrena tienda en CDMX y esto es todo lo que podrás encontrar

La tarde de hoy 20 de agosto, Bandai Namco hizo historia al cortar el listón de manera oficial de lo que será la primera tienda de la firma en Latinoamérica.

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De manera oficial, Bandai Namco cortó el listón de lo que sería su primera tienda física en Latinoamérica. El recinto del coleccionismo de anime se encuentra en Nápoles 33. Se espera que la apertura oficial al público comience este 20 de agosto del 2026.

La tienda reúne productos y coleccionables de distintas franquicias de la compañía japonesa como Dragón Ball, Digimon, Gundam, Hunter x Hunter, Naruto, entre muchos más.

¿Qué puedes comparar dentro de la tienda ?

La primera tienda oficial de Bandai Namco cuenta con: GASGo on, Gundam, los cuales son kits de modelismo; Tamashi, que son figuras de colección de alta calidad; Banpresto, las cuales son figuras de PVC fijas de colección; Tamagotchi, juguetes de Dragón Ball y anime gerous, máquinas de garra y máquinas de arcade con temática de Pacman, papelería, Ichibankuji, que es una experiencia que te da la oportunidad para ganar una figura coleccionable.

Además, dentro del sitio oficial ya es posible conocer parte del amplio catálogo en donde figuran marcas como: Gashapon, Tamagotchi, Dragon Ball, Gunpla, Tamashii Nations y Banpresto, por lo que podemos desarrollar después una nota específica sobre qué podrás encontrar en la tienda.

¿Cuándo podrá acudir el público en general?

Es importante tomar en cuenta que la primera tienda oficial de Bandai Namco abrirá sus puertas de manera oficial al público general a partir del viernes 21 de agosto del 2026. El recinto está ubicado en Nopoles 33, Colonia Juárez, Cuauhtémoc 06600. México DF.