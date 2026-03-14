En exclusiva | Doblaje vs. inteligencia artificial: actores de voz hablan del futuro en La Mole 2026

Durante la edición 30 de La Mole 2026, el avance de la inteligencia artificial fue uno de los temas a tocar junto a algunos de los profesionales de doblaje de voz. Alejandro Orozco y Roberto Molina nos compartieron cómo se ve el futuro de esta profesión en el futuro.

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¿La inteligencia artificial representa un riesgo para el doblaje?

Alejandro Orozco, actor de doblaje conocido por dar voz a Senku Ishigami, Usopp, Freddie Benson y Kylo Ren, aseguró que la inteligencia artificial genera preocupación dentro del gremio y, tras más de 20 años de carrera, el actor considera que la tecnología puede dar miedo por lo que podría llegar a hacer. No obstante, aseguro que lo importante es aprender a utilizar con responsabilidad.

De acuerdo con Alejandro, más que temerle, es necesario tener respeto por esta herramienta, ya que en ciertos proyectos podría resultar útil. No obstante, lo más importante es que existan regulaciones claras que protejan el trabajo de los actores de voz.

La regulación del uso de voces generadas por IA

Roberto Molina, conocido por interpretar a Thomas Shelby, Jacob ElKowalski y Deathpierce, señaló que el crecimiento de la inteligencia artificial es inevitable. El actor de voz destacó que actualmente el público está prestando más atención al trabajo del doblaje, lo que ha abierto la puerta a nuevas oportunidades para aquellos que desean esta profesión. No obstante, el actor fue claro en señalar la necesidad de regular el uso de voces creadas o replicadas con inteligencia artificial, en especial dentro de proyectos audiovisuales en los que se puedan replicar voces de actores sin autorización.

El futuro del doblaje frente a la tecnología

Tanto Orozco como Molina coincidieron en que la inteligencia artificial seguirá creciendo y evolucionando, por lo que la industria deberá adaptarse, por lo que para los profesionales, el desafío no es detener el avance tecnológico, sino establecer reglas claras que protejan el trabajo creativo de los actores.