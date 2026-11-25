Godzilla, el rey de los monstruos, está en la Ciudad de México con la exposición “Godzilla: La sensibilidad del drama humano” que llegó al Museo Casa de Carranza con figuras de colección, esculturas, dioramas y espacios para fotografías. La muestra estará disponible hasta el 14 de febrero de 2027, de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas, y lo mejor es que la entrada a esta exhibición es gratuita.

Ahora lee:¿Cuánto cuesta ir a Tecate Pa’l Norte 2027? Presupuesto para boletos, hospedaje, transporte y comida

Fecha, horario y todo lo que debes saber sobre la Godzilla: La sensibilidad del drama humano”

Si eres fan del Rey de los Monstruos, esta exposición es una oportunidad para conocer más de su historia y evolución:

Inauguración: 3 de noviembre de 2026.

Último día de la exposición: 14 de febrero de 2027.

Días de visita: De martes a domingo.

Horario: 10:00 a 17:00 horas.

Costo de entrada a la exposición: GRATIS .

Sede: Museo Casa de Carranza. Río Lerma 35, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

¿Qué encontrarás en la exposición “Godzilla: La sensibilidad del drama humano”?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la muestra reúne más de 50 piezas de colección relacionadas con el personaje, la cual es una muestra de la transformación que ha tenido el Rey de los Monstruos a lo largo de los años.

Dentro de las piezas que podrás observar se reúnen esculturas, pinturas, dioramas y escenarios en miniatura. No obstante, visitantes advierten que también podrás encontrar piezas de King Kong y King Ghidorah. Así como figuras realizadas por mexicanos y coleccionables y espacios para fotografías.

Además, el espacio cuenta con visitas guiadas, murales y ciclos de cine .

¿Por qué Godzilla es considerado el Rey de los Monstruos?

De acuerdo con la cultura popular, Godzilla es considerado el Rey de los Monstruos debido a un título nacido en su estreno estadounidense de 1956 (Godzilla, King of the Monsters!), título que se consolidó con el paso del tiempo al superar a otros titanes como King Ghidorah o King Kong dentro de la ficción,