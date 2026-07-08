Fecha y HORA de estreno del nuevo tráiler de Godzilla Minus Zero, para verlo en México, Colombia y el resto de América Latina

El mundo del cine y fans de Godzilla se encuentra de manteles largos luego de que este miércoles 8 de julio la productora japonesa Toho presentará el nuevo tráiler de Godzilla Minus Zero, la secuela directa de Godzilla Minus One la cual llegó en 2023 la cual fue acreedora de un premio Oscar por Mejores Efectos Visuales.

Fans de la cinta dirigida por Takashi Yamazaki, quien regresa como director, guionista y supervisor de efectos visuales, aseguran que las imágenes que se revelen prometerán ofrecer un mejor vistazo a la historia de este gran monstruo. Asimismo, este proyecto volverá con los protagonistas Ryunosuke Kamiki como Koichi Shikishima y Minami Hamabe como Noriko Oishi.

¿A qué hora se estrena el nuevo tráiler de Godzilla Minus Zero en México, Colombia y el resto de Latinoamérica?

Cabe recordar que la llegada de esta nueva cinta ha generado grandes expectativas ya que Godzilla Minus One se convirtió en una de las películas japonesas más exitosas de la franquicia por su desempeño en la taquilla.

A través de redes sociales se ha confirmado que la productora Toho que el nuevo avance se estrenará este jueves 9 de julio a las 9:55 am (ET) lo que equivale a los siguientes horarios de América Latina y en México ya que debido a los diferentes husos horarios la hora de estreno varía, sin embargo, la liberación del tráiler será simultánea y se verá de acuerdo a la hora local de cada país

