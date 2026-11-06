Los domingos se viven mejor por Azteca 7. Este fin de semana podrás disfrutar de un día lleno de acción gracias a nuestro maratón de Godzilla, de cara al lanzamiento de la nueva cinta en cines. La cita es este 8 de noviembre, a partir de las 3:45 p.m. (hora del centro de México), con el estreno en televisión abierta de Godzilla Minus One, la cual también podrás disfrutar de manera GRATUITA y ONLINE a través de nuestro sitio web.

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Maratón de Godzilla en Azteca 7: ¿Qué películas transmitirán? Horarios CONFIRMADOS

El maratón arranca con Godzilla Minus One, en punto de las 3:45 p.m. A continuación, te compartimos el listado de películas y los horarios confirmados para que no te pierdas ni un solo momento de los mejores largometrajes del Rey de los Monstruos.

Godzilla Minus One: 3:45 p.m.

3:45 p.m. Godzilla: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Godzilla: El Rey de los Monstruos: 9:15 p.m.

Godzilla 2: El rey de los Monstruos

Cómo y dónde ver el maratón de Godzilla en Azteca 7 GRATIS por TV y ONLINE: señal en streaming

Las tres películas de Godzilla podrán disfrutarse completamente GRATIS por la señal de Azteca 7. Ya sea que sintonices tu televisor en el canal 7 o accedas a nuestro sitio web oficial, donde podrás encontrar una transmisión ONLINE. Si lo prefieres, también puedes seguir la señal en streaming a través de la app TV Azteca En Vivo.

¿Cuándo se estrena Godzilla Minus Zero en México y de qué tratará?

El maratón de Godzilla en Azteca 7 llega en el marco del estreno de la nueva cinta en México: Godzilla Minus Zero. La película, que ya se encuentra disponible en diversos complejos cinematográficos del país, se desarrolla dos años después de lo sucedido en Godzilla Minus One, por lo que Japón aún se está recuperando de la guerra y los destrozos del temido monstruo. No obstante, todo da un giro inesperado cuando la familia Shikishima se tiene que enfrentar a una nueva amenaza en plena recuperación, dando como resultado una verdadera cinta de acción.