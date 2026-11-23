Si eres fan de KPop Demon Hunters y quieres ampliar tu colección con artículos inspirados en los Saja Boys, las tarjetas coleccionables de KAYOU son una alternativa que no puede faltar entre tus recuerdos favoritos. Sus ilustraciones, diseños de fantasía y detalles llenos de color permiten conservar diferentes versiones de los personajes de la película. Además, puedes organizarlas en un álbum de photocards, exhibirlas en tu habitación o combinarlas con otros accesorios de K-pop. Desde una caja coleccionable Energy Edition hasta tarjetas con escenarios inspirados en Tokio y París, checa estas cuatro opciones disponibles en eBay.

4 tarjetas coleccionables de Saja Boys de KAYOU para ampliar tu colección

Si quieres tener un recuerdo especial de los personajes de KPop Demon Hunters, las tarjetas de KAYOU son una propuesta interesante para darle personalidad a tu colección. Puedes encontrar diferentes presentaciones, desde lotes con varias ilustraciones hasta diseños individuales que destacan por sus escenarios y acabados.

Estas cuatro alternativas están disponibles en eBay y pueden convertirse en un detalle especial para las fans que disfrutan guardar photocards, intercambiar tarjetas y decorar sus espacios con artículos de sus personajes favoritos.

1. Caja coleccionable Energy Edition de Saja Boys de KAYOU en eBay

Si quieres comenzar tu colección con una presentación especial, la caja Energy Edition de los Saja Boys puede ser una alternativa llamativa. Este artículo de KAYOU destaca por su diseño inspirado en KPop Demon Hunters y por la imagen del grupo que aparece en el empaque, con detalles holográficos y un logotipo en tonos rosados.

Su presentación es ideal para quienes disfrutan conservar los artículos de colección en su empaque original o crear un pequeño exhibidor dedicado a los personajes. También puedes combinarla con otras tarjetas para darle mayor variedad a tu espacio de K-pop.

Photocards KPop Demon Hunters 4 tarjetas coleccionables de Saja Boys de KAYOU para ampliar tu colección ((Especial/eBay))

2. Lote de 11 tarjetas coleccionables de Saja Boys y Huntrix en eBay

Si prefieres tener varias ilustraciones para ampliar tu álbum de photocards, este lote de 11 tarjetas KAYOU es una opción que vale la pena revisar. La publicación incluye diseños relacionados con Saja Boys y Huntrix, por lo que puedes reunir recuerdos de los dos grupos que forman parte del universo de KPop Demon Hunters.

Su presentación es perfecta para quienes disfrutan organizar sus tarjetas por personajes, crear pequeñas colecciones temáticas o intercambiar diseños con otras fans. También puedes colocarlas en fundas transparentes para protegerlas y mantenerlas en buen estado.

3. Tarjeta coleccionable de Tokyo de Saja Boys de KAYOU en eBay

Para darle un toque diferente a tu colección, la tarjeta Tokyo de Saja Boys es una propuesta que destaca por su ilustración y escenario. Este diseño corresponde a la referencia CR-007 y presenta a uno de los personajes con cabello morado, acompañado de un fondo azul inspirado en una ciudad japonesa y detalles de estrellas doradas.

Su combinación de colores la convierte en una alternativa atractiva para las fans que buscan tarjetas individuales con ilustraciones especiales. Puedes colocarla en una funda protectora, incluirla en tu álbum o exhibirla junto a otras photocards de KPop Demon Hunters.

Photocards KPop Demon Hunters 4 tarjetas coleccionables de Saja Boys de KAYOU para ampliar tu colección ((Especial/eBay))

4. Tarjeta Romance de Saja Boys en París de KAYOU en eBay

Si buscas una tarjeta con una temática diferente, el diseño Romance de Saja Boys en París puede ser una de las piezas más especiales para tu colección. Esta propuesta corresponde a la referencia CR-008 y muestra una ilustración de los personajes con un escenario inspirado en la capital francesa, donde destaca un puente de fondo y una estética de fantasía.

Su diseño es ideal para quienes disfrutan reunir tarjetas con diferentes ambientes y estilos visuales. Puedes combinarla con la versión de Tokyo para crear una pequeña colección de escenarios o colocarla en una funda transparente para mantenerla protegida y lucir sus detalles.