Si tienes una pequeña o gran fan de KPop Demon Hunters en casa y todavía no sabes qué regalarle, ¡hay buenas noticias! No necesitas gastar una fortuna para sorprenderla con algo de Rumi, Mira, Zoey o los Saja Boys. Existen juguetes y artículos coleccionables inspirados en la película que puedes encontrar por menos de 400 pesos.

Desde figuras sorpresa hasta accesorios para recrear las aventuras de las integrantes de HUNTR/X, estas opciones son ideales para sumar a su colección o convertirse en ese regalo especial que tanto espera. Además, varias pertenecen a las líneas oficiales de Mattel y Hasbro, por lo que hay alternativas para diferentes gustos y presupuestos.

¿Qué juguetes de KPop Demon Hunters puedes regalar por menos de 400 pesos?

1. Minifiguras sorpresa de Mattel: desde 199 pesos

Una de las opciones más emocionantes para una verdadera coleccionista son las minifiguras sorpresa de Mattel. Cada empaque incluye un personaje pequeño, un accesorio temático y un gancho para que pueda llevarlo como llavero en su mochila o bolsa.

La colección contempla personajes de HUNTR/X y los Saja Boys, además de otros favoritos de la historia, como Derpy. Lo mejor es que abrir el empaque se convierte en toda una sorpresa, pues no sabrá qué figura le tocará hasta descubrirla.

Juguetes de KPop Demon Hunters para Navidad. Juguetes de KPop Demon Hunters para Navidad. ((Especial))

2. Juego de cartas UNO de KPop Demon Hunters: desde 129 pesos

Si además de coleccionar juguetes le encanta divertirse con sus amigos o familiares, el juego de cartas UNO con diseños de KPop Demon Hunters puede ser un gran regalo.

Esta versión combina la dinámica clásica del popular juego con la temática de las guerreras del K-pop. Es una alternativa para quienes prefieren un regalo que puedan utilizar una y otra vez, en lugar de una figura que solamente quieran exhibir.

3. Dagas espirituales de Zoey de Hasbro: 299 pesos

Para las fans que disfrutan recrear las escenas de acción de la película, las dagas espirituales de Zoey son una opción que seguramente llamará su atención.

Este juguete de juego de rol permite imaginar que forma parte de HUNTR/X y acompaña a la integrante del grupo en sus aventuras como cazadora de demonios. Se trata de una alternativa diferente a las muñecas y figuras coleccionables, especialmente para quienes disfrutan jugar e inventar sus propias historias.

Juguetes de KPop Demon Hunters para Navidad. Juguetes de KPop Demon Hunters para Navidad. ((Especial))

4. Figuras coleccionables de Mattel: 379 pesos

Otra alternativa para sorprender a una fan son las figuras coleccionables de Mattel, que incluyen personajes de la película como Rumi, Zoey, Mira, Jinu, Baby, Derpy y Sussie.

Cada presentación corresponde a un personaje y cuenta con un accesorio temático. Es importante revisar el modelo disponible antes de comprar, ya que se venden por separado y están sujetos a existencias.