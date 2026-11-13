4 tarjetas holográficas de Saja Boys empaquetadas para tu colección de KPop Demon Hunters

El universo de KPop Demon Hunters sigue conquistando a los fans y sus personajes se han convertido en protagonistas de diferentes artículos coleccionables. Entre los favoritos destacan los Saja Boys, la agrupación ficticia que ha llamado la atención por sus integrantes, diseños y estética inspirada en el K-pop. Para quienes desean conservar un recuerdo de la película, las tarjetas coleccionables son una alternativa que pueden sumar a sus photocards y otros artículos. Existen diferentes presentaciones con acabados holográficos, desde tarjetas individuales con efectos brillantes hasta cajas selladas con sobres sorpresa. Algunas pertenecen a líneas oficiales de Kayou y otras corresponden a promociones especiales. Estas son cuatro opciones para encontrar diseños de los Saja Boys y ampliar tu colección.

Las mejores opciones de tarjetas holográficas y paquetes coleccionables de Saja Boys

Las tarjetas de colección permiten conseguir ilustraciones individuales de los personajes o diseños grupales para guardar, intercambiar y exhibir. Si buscas acabados especiales, las versiones holográficas destacan por sus reflejos y detalles brillantes, mientras que los paquetes sellados ofrecen la posibilidad de descubrir diferentes cartas al abrirlos.

Tarjeta holográfica LR de Saja Boys KPDH01-LR-004. Esta tarjeta individual pertenece a una edición de rareza LR de KPop Demon Hunters. Su acabado de aluminio brillante le proporciona un efecto visual diferente al de las tarjetas convencionales, por lo que puede convertirse en una pieza atractiva para quienes buscan diseños especiales de los integrantes de Saja Boys. Está disponible a través de vendedores en eBay.

Esta tarjeta individual pertenece a una edición de rareza LR de KPop Demon Hunters. por lo que puede convertirse en una pieza atractiva para quienes buscan diseños especiales de los integrantes de Saja Boys. Está disponible a través de vendedores en eBay. Tarjeta Kayou Soda Pop KPDH01-HR-010. Otra alternativa es la tarjeta coleccionable Saja Boys Soda Pop de Kayou, identificada con el código KPDH01-HR-010. Se trata de una versión HR Holo que incorpora un acabado holográfico para darle mayor brillo a la ilustración. Es una opción para quienes desean reunir diferentes rarezas y presentaciones de las tarjetas de la agrupación.

Saja Boys 4 tarjetas holográficas de Saja Boys empaquetadas para tu colección de KPop Demon Hunters (eBay)

Photocard grupal Holofoil de Saja Boys. Si prefieres tener una imagen de toda la agrupación en lugar de coleccionar tarjetas individuales, esta photocard grupal es otra posibilidad. Cuenta con un acabado holofoil que genera reflejos sobre la superficie y corresponde a una promoción de McDonald’s. Puedes encontrar ejemplares a la venta en eBay, aunque conviene revisar las condiciones del producto y su autenticidad antes de comprar.

Photocards Saja boys 4 tarjetas holográficas de Saja Boys empaquetadas para tu colección de KPop Demon Hunters (eBay)