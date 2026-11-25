Este miércoles 25 de noviembre el cine surcoreano tuvo una de sus grandes celebraciones al realizar los Blue Dragon Films Awards 2026, una de las promociones más importantes de la industria cinematográfica de Corea del Sur donde “Amor imposible” y “HOPE” se coronaron como las mejores.

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La ceremonia destacó por la presencia de reconocidos actores, directores y figuras del entretenimiento. Asimismo, la premiación que está enfocada en reconocer a las producciones que conquistaron al público y a la crítica fue conducida por Lee Je-hoon y Han Ji-min. También destacó en la ceremonia la presencia de Lee Min-ho, Shin Min-a, Park Ji-hoon, Jeon Do-yeon, Jo In-sung, Moon Ga-young y Jung Ho-yeon.

Sin embargo, pese a toda la gala que se vivió, dos películas se convirtieron en las grandes protagonistas de la ceremonia. “HOPE: El primer impacto” fue el título que obtuvo el premio a Mejor Película, mientras que “Un amor posible” consiguió cuatro reconocimientos y se posicionó como la producción más premiada de esta edición número 47.

¿De qué trata “Un amor posible”?

Una de las producciones que más dio de qué hablar fue “Un amor posible”, dirigida por Lee Chang-dong. La película consiguió cuatro premios gracias al trabajo de su elenco y su historia, que explora las relaciones humanas, las diferencias sociales y los sentimientos que pueden surgir en situaciones inesperadas.

Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Cho Yeo-jeong y Zo In-sung son los protagonistas de esta película la cual gira alrededor de dos matrimonios con realidades económicas muy distintas, cuyas vidas comienzan a cruzarse cuando una documentalista se interesa por la situación de una familia que atraviesa dificultades.

¿Qué premios ganó “Un amor imposible”?

Su historia y las interpretaciones de sus actores le permitieron llevarse cuatro reconocimientos:

Mejor Actor para Sul Kyung-gu

Mejor Actriz para Jeon Do-yeon

Mejor Actriz de Reparto para Cho Yeo-jeong

Mejor Guion.

¿Dónde ver “Un amor posible”?

La película está disponible en streaming desde el 6 de noviembre de 2026. Se puede buscar directamente en la plataforma con su título en español.

¿De qué trata “HOPE: El primer impacto”?

Otra de las grandes protagonistas fue “HOPE: El primer impacto”, dirigida por Na Hong-jin, que consiguió el reconocimiento a Mejor Película y también destacó en la categoría de Fotografía e Iluminación.

Esta película combina ciencia ficción, suspenso y acción, ya que trata de una misteriosa criatura aparece cerca de Hope Harbor, una comunidad ubicada en las inmediaciones de la Zona Desmilitarizada de Corea lo que provoca pánico entre los habitantes.

El elenco está encabezado por Hwang Jung-min, Zo In-sung y Jung Ho-yeon, además de contar con la participación de reconocidos intérpretes internacionales como Michael Fassbender, Alicia Vikander y Taylor Russell.

¿Dónde ver “HOPE: El primer impacto”?

“HOPE: El primer impacto”, el título coreano que ganó el premió a Mejor Película está disponible en Apple TV México.

¿Quiénes fueron todos los ganadores de los Blue Dragon Film Awards 2026?

Además de los reconocimientos que recibieron las dos películas protagonistas, la ceremonia también celebró el trabajo de otros actores, directores y profesionales que contribuyeron al cine surcoreano durante el último año.

Estos fueron los ganadores de las principales categorías: