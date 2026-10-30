10 K-dramas que llegan en noviembre: conoce los estrenos y las fechas para verlos

Para los amantes de los K-dramas llega un mes donde tendrán nuevos motivos para organizar sus maratones ya que llegan nuevos títulos al catálogo de lanzamientos. Noviembre tendrá varios estrenos protagonizados por reconocidos actores, historias románticas y producciones que también exploran el misterio y los conflictos históricos.

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Entre los últimos que llaman la atención se encuentra "La emperatriz divorciada”, una producción de fantasía que llegará a Disney+ protagonizada por la reconocida actriz surcoreana Shin Min A. También destacan “Romance único” y “El camino azul” que forman parte de los lanzamientos anunciados para las próximas semanas.

A continuación te compartimos las fechas y detalles de los K-dramas que se estrenarán en noviembre y que podrás agregar a tu lista de maratones.

10 K-dramas que se estrenan en noviembre 2026

1.- La emperatriz divorciada

Este kdrama será uno de los primeros en estrenarse este mes de noviembre, su fecha de lanzamiento está programada para el día 4 a través de Disney+. La emperatriz divorciada está protagonizada por Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk y Lee Se Young juntos crean una historia llena de fantasía y romance.

2.- Francesca, la vecina de al lado

El 6 de noviembre llega Francesca, la vecina de al lado. Esta historia girará en una joven vampira y su llegada al mundo humano durante el desarrollo ella empieza a descubrir sentimientos inesperados al conocer a un chico. Su estreno será en Wavve.

3.- Romance único

Romance único es otro título que está programado para llegar a la pantalla el día 9 de noviembre, aquí Joy, de Red Velvet, interpreta a una joven que termina trabajando como representante de un famoso actor. Su estreno llegará mediante la señal de TVING.

4.- Lo que quiere el jefe

MBN traerá para el día 11 de noviembre, Lo que quiere el jefe. Sung Hoon y Oh Se Young protagonizan este romance relacionado con un empresario y la cantante de una banda independiente.

5.- Espada y silencio

Espada y silencio es otro Kdrama que promete conquistar con una historia historica sobre las disputas políticas y militares que marcaron la unificación de los Tres Reinos de Corea. Llegará a través de KBS2 el próximo 14 de noviembre.

6.- Choque 2

El 16 de noviembre ENA trae Choque 2, en esta segunda temporada se recuperará las investigaciones de delitos de tránsito, combinando acción, comedia y suspenso.

7.- El camino azul

El 20 de noviembre se presentará esta historia de detectives surcoreanos y japoneses que colaboran para resolver una serie de asesinatos.

8.- Buen compañero 2

La segunda temporada de "Buen compañero" retomará los conflictos profesionales y personales de sus protagonistas en el mundo de los abogados y se estrenará el 20 de noviembre.

9.- El sustituto

Si buscas un título lleno de suspenso prepárate porque el 23 de noviembre se estrenará a través de TVING.

10.- De nueve a seis

Park Min Young y Yook Sung Jae encabezan este romance ambientado en el entorno laboral y se estrenará el 25 de noviembre.