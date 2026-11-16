Lo más importante que debes saber es que no estás solo; muchos niños tienen el mismo problema, ya que apenas están aprendiendo a comunicarse y a controlar sus emociones. Es por eso que muchos niños gritan, pegan, empujan o arrebatan cuando quieren usar o tener algo. Es fundamental mantener la comunicación con ellos y una gran herramienta para abrir la conversación son los capítulos de Bluey y Paw Patrol que te recomendamos a continuación:

Bluey: El xilófono mágico

Bluey: El juego silencioso

Paw Patrol: Los cachorros salvan a Alex

Paw Patrol: Los cachorros salvan el tren

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¿Qué hacer cuando tu hijo pide algo gritando o empujando?

Además de ver los capítulos de Bluey y Paw Patrol con tus hijos, es buena idea que cuando estén ocurriendo los gritos y empujones, lo detengas con tranquilidad y establezcas un límite: “No voy a dejar que lastimes a nadie”. Después procede a ayudarlo a expresar lo que necesita, dejando en claro que lo debe pedir, por favor. Cuando lo haga, reconoce su esfuerzo aunque aún le falte practicar; así aprenderá poco a poco a usar las palabras.

¿A qué edad los niños aprenden a pedir las cosas sin gritar?

No te desesperes, pues ni los capítulos ni las conversaciones te servirán a la primera; además, como mencionamos anteriormente, esto sucede porque apenas están aprendiendo a controlar impulsos y usar el lenguaje. Desde los 2 años muchos pueden aprender frases, mientras que otros necesitan más tiempo; solo recuérdale las frases y las palabras clave para que poco a poco entienda la dinámica.

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