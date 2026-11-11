Si tú eres padre o madre de dos hermanitos, puede que sea común que te enfrentes a peleas constantes por los juguetes, sobre todo porque tu hijo mayor toma el juguete con el que precisamente jugaba el menor. No te preocupes, esta es una reacción frecuente entre los hermanos. Además de una serie de consejos que te daremos en esta nota, tenemos 4 capítulos de Bluey y Paw Patrol que te ayudarán a que ellos comprendan el respeto y el valor de compartir con sus hermanitos:

“Tiendas” de Bluey

“Sube y baja” de Bluey

“Los cachorros salvan un fuerte de cajas” de Paw Patrol

“Los cachorros salvan a los niños de Halloween” de Paw Patrol

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Además de ver estos capítulos de Bluey y Paw Patrol en compañía de tus hijos, te recomendamos que cuando pasen ese tipo de discusiones, uses de ejemplo y referencia los eventos que ocurrieron en los episodios que disfrutaron.

¿Qué hacer cuando tu hijo le quita un juguete a su hermano?

Lo primero que debes hacer es conservar la calma y con calma dile que no es su turno, pero que cuando termine su hermano podrá usarlo. Si descubres que constantemente pasa con ciertos juguetes, determina turnos y dinámicas para que ellos puedan compartirla dentro de un mismo juego. Una gran idea es separar los juguetes por categoría: Los que se comparten y los que se usan de manera individual por cada niño.

¿Qué otras dinámicas puedo hacer con mi hijo mayor para que no quite los juguetes?

Los capítulos de Bluey y Paw Patrol los pueden inspirar a inventar juegos donde todos puedan cooperar, pero también es muy buena idea que intervengas con dinámicas recomendadas por expertos. Una gran idea es usar un reloj o un temporizador de turnos; permite que uno juegue y, cuando termine, va el otro, y cuando termine, vuelven a empezar la dinámica. Con esto los niños pueden entender que el tiempo pasa y en algún momento podrán disfrutarlo. Aparte de esto, debes hablar con el mayor y dejarle clara la regla de oro: “El que lo tiene primero, lo usa primero”. También recuérdale que, como ve, con sus personajes favoritos puede crear juegos donde se incluya a todos y se compartan las cosas para que todos se diviertan.

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