Jugar en familia, con los niños, ya sean videojuegos, juegos de mesa o alguna otra dinámica que implique competir, puede ser una experiencia extraordinaria para los padres. Sin embargo, hay niños a los que les cuesta mucho aceptar el hecho de perder en un juego. Si tus hijos sufren, lloran y hacen berrinche cuando pierden, no te preocupes, es normal, tiene solución y no estás solo. Para empezar a platicar con ellos del tema, existen capítulos de Bluey y Pocoyó que te servirán perfectamente para comenzar. Aquí te dejamos 4 capítulos para que los disfrutes con ellos y hablen sobre lo que significa jugar, perder y ganar:

“Sombralandia” de Bluey

“La Garra” de Bluey

“La raqueta” de Pocoyó

“Pocoyolimpiadas” de Pocoyó

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Es importante recordar que, aunque Bluey y Pocoyó tengan fuertes mensajes para los niños, también dediques un tiempo a conversar sobre ellos con los pequeños. Es fundamental recalcar que hay reglas y que debemos disfrutar la competencia sin importar el resultado.

¿Qué juegos sirven para que los niños aprendan a perder?

Enseñar a los niños a perder puede ser uno de los entrenamientos emocionales más complicados; es por eso que, además de ver los capítulos de Bluey y Pocoyó, es recomendable ponerlos a practicar a través del juego. La clave no es evitar la frustración, sino a disfrutar y entender que la derrota es solo un resultado temporal. Los juegos más recomendados son:

Carreras de obstáculos

Actividades de construcción

Juegos de corta duración como un pequeño memorama

Juegos en equipo

¿Por qué los niños hacen berrinche cuando pierden?

Como padre tampoco debes frustrarte porque tus hijos hagan berrinche cuando pierden. Ponerse de esta manera es una reacción natural y esperada dentro de su desarrollo. Es importante recordar que no están siendo “mal educados” o “caprichosos”, sino que en realidad sus cerebros aún están en desarrollo.

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