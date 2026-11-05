Lo primero que debes saber es que no estás solo; hay muchos padres que pasan por los intensos berrinches y las discusiones con los niños porque no se quieren ir temprano a la cama. Seguro te ha pasado que ellos tienen muchas ganas de jugar, seguir viendo la televisión y divertirse con sus hermanos, y en el momento en que les recuerdas que deben ir a la cama, comienzan las protestas y las lágrimas. Una buena estrategia es apoyarte en las historias de Bluey y Pocoyó cuales tienen capítulos que permiten hablar con ellos de manera sencilla y tranquila sobre el descanso y la importancia de ir a la cama a la hora correcta. Aquí te dejamos 4 episodios que te pueden ser de mucha ayuda:

Murciélago de la fruta de Bluey

Hora de dormir de Bluey

A dormir de Pocoyó

Hora de dormir de Pocoyó

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Aunque es muy buena idea ver junto a ellos estos capítulos de Bluey y Pocoyó, no son la solución definitiva a tu problema, pues debes poner en práctica y trabajar lentamente de la mano junto a ellos para mejorarlo.

¿Cómo ponerle fin a un berrinche de mi hijo?

Si ya viste los episodios de Bluey y Pocoyó y comienza un nuevo berrinche, lo primero que tienes que hacer es regular tu propia calma. Respira hondo, evita gritar, amenazar o perder el control. Tranquilamente exprésale que comprendes que está enojado, mientras lo abrazas y con suavidad para evitar que se lastimen a ellos mismos o a otros.

¿Qué hacer después de un berrinche?

Una vez termine con el berrinche, acércate, dale un abrazo o su espacio y explícale de forma sencilla, poniendo ejemplos de sus personajes o caricaturas favoritas, y ejemplifica lo que deben hacer, por ejemplo: “¿Recuerdas cuando Bluey no se quiere ir a la cama?“. O simplemente invítalo a respirar profundo hasta que se sienta más tranquilo.

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