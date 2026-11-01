4 capítulos de Peppa Pig y Bluey para que los hermanos compartan sus dulces de la calaverita sin pelearse

Hoy millones de niños salen a las calles a divertirse y pedir calaverita, pero para muchas familias puede ser algo complicado cuando hay hermanitos en casa. El hecho de compartir dulces o incluso querer algo que a ellos no les tocó puede ser complicado y generar un enorme conflicto. Para ayudarte a resolver esa situación, puedes recurrir a Peppa Pig y Bluey, dos caricaturas para niños que te ayudan a presentarles a tus hijos, de manera fácil de entender para ellos, la importancia de compartir y no envidiar a sus hermanitos. Aquí te dejamos los 4 episodios de Peppa Pig y Bluey que te pueden ayudar a introducirlos en estos temas:



“El xilófono mágico” de Bluey

“Helado” de Bluey

“El amigo de George” de Peppa Pig

“Peppa Pig aprende a compartir” de Peppa Pig

Una buena idea es verlos antes de salir de casa y platicarlo mientras se preparan para salir a pedir calaverita este 1 de noviembre. Recuerda que es importante que no solo vean los episodios, sino que además refuercen lo aprendido y se ejemplifique con lo que están por hacer.

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¿Cómo hacer que los hermanos compartan?

Además de ver los episodios de Bluey y Peppa Pig, hay que cambiar el enfoque de la forma en la que les enseñamos a compartir. Deben entender que la idea de compartir no es obligatoria ni es para generar rencor. Si no quiere compartir algo en específico, no lo obligues. Crea espacios para las cosas, es decir, un lugar determinado para que ellos guarden por separado sus dulces favoritos que no quieran compartir, y otro lugar para que ambos pongan los que todos en casa puedan tomar y así compartir. Esto lo puedes intentar con los dulces y los juguetes.

¿Por qué a los niños les cuesta compartir?

No te desesperes, es normal que a los niños les cueste compartir. Esto pasa porque su cerebro y su sentido del egocentrismo natural aún están en desarrollo. Antes de los 4 o 5 años, los niños ven el mundo desde su propio punto de vista y hacen de sus cosas su propia identidad y un valioso tesoro. Por si fuera poco, no entienden la temporalidad y eso les genera angustia y frustración, que nunca vayan a volver a tener su juguete.

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