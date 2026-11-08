Salir de paseo con niños pequeños puede ser bastante complicado en algunas ocasiones, pues ellos quieren correr, explorar, caminar por su cuenta o moverse constantemente, pero tú, como padre, sabes que hay situaciones en las que deben permanecer cerca de un adulto. Para hablar sobre estos hábitos de manera sencilla, existen algunos episodios de Pocoyó y Bluey que ofrecen buenas historias y enseñanzas que puedes aprovechar. Aquí te dejamos 4 capítulos que te servirán de guía:

“Tráfico” de Pocoyó

“Seguridad vial” de Pocoyó

“Viaje en coche” de Bluey

“Gecko pegajoso” de Bluey

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Recuerda que los capítulos de Pocoyó y Bluey son una ayuda que puedes utilizar para platicar con tu hijo sobre la importancia de tomarte la mano al caminar o ponerte el cinturón al viajar en coche.

¿Cómo explicarle a un niño que no debe soltar mi mano al caminar?

Es muy importante aquí hacer uso de la lógica infantil más allá de una explicación sobre seguridad como lo haríamos con un adulto. Debemos tomar en cuenta que el cerebro de un niño es impulsivo por naturaleza; es por eso que lo mejor es decir cosas que entiendan como su altura. “¿Ves lo alto de los coches? Como tú eres pequeño, no te van a ver los conductores desde ahí arriba, y si vas de mi mano, te vuelves igual de alto que yo para que te vean.”

¿Cómo hacer que mi hijo no se quite el cinturón de seguridad?

Además de ver los capítulos de Pocoyó y Bluey y platicar con ellos, hay que tomar en cuenta que muchas veces los niños no van quietos en el auto porque no están cómodos. Lo primero es ver que el cinturón no le genere incomodidad física. Otra gran idea es que lo vean como un hábito positivo o un juego, por ejemplo: jugar a que son astronautas y van a despegar.

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