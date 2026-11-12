Es normal que a los niños, cuando se les cae o rompe un juguete, un dulce u otro objeto que ellos posean, comiencen los berrinches, los llantos descontrolados y, en algunos casos, un sinfín de gritos. Esto se debe a diferentes factores, tanto físicos como psicológicos, que les impiden controlar sus emociones, sobre todo cuando sienten que lo han perdido todo. Para que tanto tú como él tomen estas situaciones con más calma, una buena idea es ver juntos estos 4 capítulos de Pocoyó y Bluey, pues les muestran cómo deben afrontar los accidentes, aceptar que algo no salió como esperábamos y buscar soluciones sin dejarse llevar por el enojo:

El muñeco de Elly de Pocoyó

El gran estornudo de Pocoyó

Globo al aire de Bluey

Paseo a caballo de Bluey

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Los niños aprenden mejor con el ejemplo y en estos episodios verán a sus personajes favoritos explicarles de una manera que ellos puedan entender que no pasa nada cuando se cae o se rompe algo. Cabe mencionar que, además de verlo, debes conversar con ellos que, cuando esas cosas pasan, hay soluciones y será más fácil para ti como para tus pequeños entenderlo con este tipo de ejemplos con ayuda de Pocoyó y Bluey.

¿Cómo saber cuándo un berrinche ya no es normal?

Sí, después de ver los capítulos de Pocoyó y Bluey, platicar con ellos te queda la sensación de que los berrinches podrían no ser normales. No te preocupes, aquí te dejamos algunas señales de alerta:

Edad : Los berrinches disminuyen con el tiempo, de manera más notoria después de los 3 o 4 años , gracias al desarrollo del lenguaje. Si estos empeoran o no disminuyen después de los 4 o 5 años , es una señal de alerta.

: Los berrinches disminuyen con el tiempo, de manera más notoria después de los , gracias al desarrollo del lenguaje. Si estos empeoran o no disminuyen después de los , es una señal de alerta. Agresión o autolesión : Si el niño se lastima a sí mismo o a otros o destruye objetos.

: Si el niño o a otros o destruye objetos. Afectan la rutina familiar: busca ayuda de un terapeuta o médico si los berrinches son algo de todos los días.

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