Si llegó el momento de que tu pequeño diga sus primeras palabras, llegó el momento para él de aprender a escuchar, comprender instrucciones, expresar necesidades y muchas cosas más. Una gran idea durante esta etapa, donde desarrolla el lenguaje, son las canciones y las aventuras de personajes como Pocoyó y Plim Plim, que pueden servir como punto de partida para practicar en familia. Toma nota y disfruta junto a ellos de estos 4 capítulos, perfectos para esta etapa:

Plim Plim: “Aprendemos las vocales”

Plim Plim: “Las palabras mágicas”

Pocoyó: “¿Quién está al teléfono?”

Pocoyó: “Canción de vehículos”

Estas caricaturas para niños tienen un lenguaje sencillo y lo suficientemente repetitivo para que los niños aprendan a escuchar y repetir palabras. Sin embargo, aunque Plim Plim y Pocoyó sean unos aliados excelentes, hay que tomar en cuenta que hay que hacer mucho más para que un niño pueda comenzar a hablar y requiere de sus padres para empezar.

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¿Cómo ayudar a los niños a expresarse mejor en casa?

Si quieres apoyar a tu hijo o hija en su aprendizaje, algunas prácticas básicas que debes realizar son hablar durante las comidas. Leer cuentos, cantar y describir lo que hacen juntos. Estas actividades, aunque son sencillas, son una superherramienta para estimular sus habilidades de comunicación. Otro paso muy importante que muchos olvidan mencionar es que también debes escucharle aunque no diga nada, responder a sus gestos y ampliar sus frases sin presionarlos para repetir constantemente.

Canciones infantiles que estimulan el habla

Además de cantar las canciones de Plim Plim y Pocoyó junto a tus hijos, existe un amplio catálogo de canciones que son muy efectivas para estimular el habla:

Canciones de vocales: ej. a e i o u. Canciones de animales, sonidos y onomatopeyas: ej. El Pollito Pío Canciones con vocabulario de partes del cuerpo: ej. Pin Pon Canciones con repeticiones y ritmo: ej. Un elefante se balanceaba.}

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