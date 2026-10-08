Los personajes de Bluey pueden convertirse en un detalle para personalizar artículos escolares sin necesidad de hacer dibujos desde cero, como lo son estas 4 ideas de stickers para decorar la mochila o útiles de tus hijos. La serie animada también tiene 5 capítulos que pueden ayudarte a terminar con los berrinches.

Para esta selección se pueden utilizar ilustraciones ya hechas con personajes de la serie australiana y convertirlas en stickers para carpetas, libretas, estuches, termos o mochilas. Lo recomendable es imprimir cada diseño sobre papel adhesivo compatible con la impresora y verificar el tamaño. También puedes ver estos 4 capítulos de 'Bluey', ideales para que los niños aprendan a hacer amigos en la escuela.

4 ideas de stickers de Bluey para decorar la mochila o útiles de tus hijos|IA

Las 4 ideas de stickers de Bluey

1. Bluey y Bingo: Una primera opción puede reunir a Bluey y Bingo en un mismo diseño. Las hermanas aparecen juntas en numerosos materiales oficiales de la franquicia, por lo que una ilustración con ambas crea un sticker fácilmente identificable para la mochila o el estuche.

2. Personajes secundarios: Otra alternativa consiste en preparar una hoja con varios stickers individuales de personajes. Además de Bluey y Bingo, la serie incluye a Bandit, Chilli y otros integrantes de la familia y su comunidad.

3. Poses de Bluey: Una tercera idea consiste en utilizar stickers pequeños con escenas o poses de Bluey para decorar varios artículos en lugar de solo la mochila. La franquicia cuenta con una amplia variedad de ilustraciones promocionales y materiales gráficos relacionados con sus personajes, por lo que es posible seleccionar diseños con diferentes expresiones y posiciones.

4. Temática de escuela: La cuarta propuesta consiste en combinar personajes de Bluey con elementos relacionados con la escuela. Una hoja puede incluir a Bluey o Bingo junto a lápices, libros, colores, mochilas o pequeñas frases como “Mi mochila”, “Mis útiles” o “Regreso a clases”. El mismo material puede servir para una libreta, una caja de colores, una carpeta o un estuche.