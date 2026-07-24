El inicio del ciclo escolar comienza el 31 de agosto para el nivel de educación básica, pero ello representa un cambio importante, sobre todo para los niños de recién ingreso de preescolar y primaria. Es por ello que estos 4 capítulos de Bluey y Plim Plim son ideales para que los pequeños aprendan a hacer amigos en la escuela. Por lo pronto, estos episodios de Bob Esponja y Phineas y Ferb son para disfrutar durante las vacaciones.

Las series infantiles tienen episodios en los que incorporan diferentes habilidades sociales, como la cooperación, la empatía y la comunicación, como lo son estos 4 en los que se abordan el valor de la amistad y la convivencia para que compartan espacios y establezcan amistades. Mientras que estos 3 capítulos de ‘Masha y el Oso’ y ‘Bluey’ son ideales para que los niños regresen a clases con entusiasmo.

4 capítulos de ‘Bluey’ y ‘Plim Plim’ ideales para que los niños aprendan a hacer amigos en la escuela|Panadería

Los 4 capítulos para que los niños aprendan a hacer amigos

1. Calypso: En este episodio aparece la maestra Calypso, quien acompaña a los niños durante una jornada de juego libre dentro del salón de clases. Cada alumno enfrenta un reto distinto para integrarse al grupo, mientras la docente fomenta la resolución de conflictos mediante el diálogo y la colaboración.

2. Camping: Bluey conoce a Jean-Luc durante unas vacaciones. Aunque ambos hablan idiomas diferentes, logran construir una amistad mediante el juego, la cooperación y la imaginación. El capítulo muestra cómo los niños pueden crear vínculos, incluso con diferentes culturas.

3. Compartir es divertido: Los personajes descubren que prestar juguetes y colaborar permite que todos participen en las actividades. El capítulo muestra situaciones positivas como compartir y respetar los turnos.

4. Todos somos amigos: El capítulo muestra la importancia de incluir a quienes se sienten solos dentro de un grupo. La historia explica que cada niño posee cualidades distintas y que esas diferencias enriquecen la convivencia. Cabe destacar que el respeto, la aceptación y la participación de todos los estudiantes favorecen ambientes escolares más seguros y colaborativos.