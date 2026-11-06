Una de las fechas más importantes del año está por llegar: la Navidad. Esta temporada se caracteriza por la unión familiar y, claro, ¡los regalos! Si bien aún faltan unas cuantas semanas para la Nochebuena, no está de más comenzar con los preparativos. Si en casa tienes a un pequeño fan de Kpop Demon Hunters, aquí te compartimos 4 ideas de juguetes perfectos para obsequios navideños, especialmente si tu hijo ronda entre los 8 a 11 años.

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4 juguetes de Kpop Demon Hunters para niños de 8 a 11 años para regalar en Navidad

Desde juegos de mesa tradicionales hasta divertidos sets de construcción… Eso sí, todos con ese toque mágico y divertido de las Guerreras Kpop. Todas las opciones están disponibles en línea, así que echa un vistazo y prepárate para ordenar el que más te guste.

Set de LEGO de Derpy de Kpop Demon Hunters

Los sets de construcción son un gran juguete para grandes y pequeños. Los niños pueden pasar horas de diversión intentando construir a su personaje favorito, mientras desarrollan habilidades como la paciencia y la constancia. Aquí te compartimos un set inspirado en el fiel compañero de las Guerreras Kpop: Derpy, quien también viene acompañado de la ave de seis ojos, Sussie.

Set de LEGO de Derpy de Kpop Demon Hunters LEGO del Tigre Derpy de Kpop Demon Hunters (LEGO)

Monopoly Deal de Kpop Demon Hunters

El clásico juego de Monopoly, pero con un giro inesperado. La actividad consiste en completar 3 grupos de propiedades, identificados con un color diferente. A diferencia del juego original, una partida de esta nueva versión dura entre 15 y 30 minutos, además de contar con los personajes de la cinta animada.

Monopoly Deal de Kpop Demon Hunters Monopoly Deal versión Kpop Demon Hunters (Hasbro Games)

Rompecabezas 3D de Kpop Demon Hunters

Los rompecabezas también son una opción perfecta para regalar a los más pequeños. A través de este tipo de juegos, los niños pueden estimular su memoria y reducir el estrés. Y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de sus personajes preferidos. A diferencia de un rompecabezas común, este tiene un acabado en 3D, lo que añade un mayor nivel de dificultad.

Rompecabezas 3D de Kpop Demon Hunters Rompecabezas en acabado 3D de Kpop Demon Hunters (Ravensburger)

Juego de mesa: Batalla por el Foco versión Kpop Demon Hunters

Se trata de un juego de mesa de cartas rápido. Consiste en hacer dos equipos: HUNTRIX vs Saja Boys, para competir en una especie de “tira y afloja” por la energía del público. Sin duda, la alternativa perfecta para pasar un buen rato de diversión en casa.