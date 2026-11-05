4 juguetes de Kpop Demon Hunters para niños de 5 a 7 años, perfectos para regalar en Navidad

¡Que no te agarren las prisas! La temporada navideña está a la vuelta de la esquina y eso sólo significa una cosa: ¡Regalos! Si en casa tienes a una pequeña Guerrera Kpop o un valiente Saja Boy, a continuación te compartimos 4 juguetes de Kpop Demon Hunters, ideales para regalar esta Navidad. Estos obsequios están destinados a niños de 5 a 7 años, aunque los más grandes también pueden disfrutar de ellos.

También te puede interesar: 4 tarjetas holográficas de Saja Boys para tu colección de KPop Demon Hunters

Kpop Demon Hunters: 4 juguetes para niños de 5 a 7 años, perfectos para regalar esta Navidad

Las opciones van desde tiernos muñecos de peluche hasta juguetes que contribuyen al desarrollo mental y físico de los niños, como rompecabezas y más. Echa un vistazo, elige el que más te guste y adquiérelo antes de que lleguen las fiestas decembrinas.

Arena kinética de Kpop Demon Hunters

Este set de arena kinética está inspirado en el famoso ramen de la película. Cada paquete es una caja misteriosa, con la que los fans se pueden llevar una sorpresa. Tal sorpresa radica en el recipiente del ramen, ya que te puede tocar uno de Rumi, Zoey o Mira. El set cuenta con 155 gramos de arena kinética (113 en tono amarillo para los noodles y 42 para moldear personajes y “condimentos” decorativos), moldes temáticos y chopsticks. Este tipo de juguetes sirven para estimular la motricidad fina y echar a andar la imaginación.

Arena kinética de Kpop Demon Hunters | Crédito: Kinetic Sand

Peluches de Kpop Demon Hunters

Los peluches son perfectos para los juegos de roles, por lo que suelen ser de los juguetes preferidos de los niños, ya que les permiten crear e imaginar escenarios nuevos, de la mano de sus personajes favoritos, o recrear las escenas que más les gusten. En línea puedes encontrar diversos peluches inspirados en la cinta de las Guerreras Kpop.

Peluches de Kpop Demon Hunters para Navidad | Crédito: Jazwares

Rompecabezas de Kpop Demon Hunters

Si tu pequeño o pequeña es amante de los rompecabezas, este diseño de las Guerreras Kpop le encantará. Este tipo de juguetes son ideales para estimular el desarrollo cognitivo y motor a través de horas de diversión. Lo mejor de todo es que los papás pueden integrarse al juego y ayudar a armar la pieza completa.

Rompecabezas de Kpop Demon Hunters para Navidad | Crédito: Clementoni

Espadas de Kpop Demon Hunters

¡Haz que tus hijas se conviertan en auténticas Guerreras Kpop con estas espadas oficiales! Al igual que los peluches, estos juguetes son perfectos para el juego de roles, por lo que pueden recrear escenas o imaginar nuevos escenarios.