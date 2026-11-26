La Navidad está cada vez más cerca y eso llena de ilusión a los niños. Estas fechas son perfectas para enseñarles algo más que las tradiciones; es también una gran oportunidad para enseñarles lo que es la colaboración en casa. Si quieres que tus hijos aprendan a participar en la decoración navideña y a mantener limpio y ordenado para que la decoración se luzca en la casa, estos capítulos de Paw Patrol y Peppa Pig pueden ayudarte a convertir estas tareas en algo muy divertido y lleno de emoción:

Los cachorros salvan la Navidad de Paw Patrol

Una Navidad de Paw Patrol

El árbol de Navidad de Peppa Pig

La Navidad de Peppa Pig

Estos episodios de Paw Patrol y Peppa Pig son perfectos para abrir la conversación sobre la importancia de trabajar juntos, compartir responsabilidades y disfrutar las fiestas en familia.

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¿Cuándo se debe empezar a decorar para navidad?

Si aún no sabes si llegó el momento para decorar, lo más común es que justamente se haga en la última semana de noviembre o la primera de diciembre. Eso sí, toma en cuenta que si planeas usar un árbol natural, debes ponerlo entre finales de noviembre y mediados de diciembre para que dure bien, ya que estos aguantan entre 3 y 4 semanas si se les da los cuidados adecuados.

¿Cómo motivar a los niños a recoger sus juguetes en Navidad?

Si tus hijos no suelen ser muy ordenados y en estas fechas sientes que opacan la decoración navideña, no los regañes. Mejor organiza actividades que los motiven. Puedes organizar misiones como en Paw Patrol para que junten objetos del mismo color en una caja donde los puedan guardar. De esta forma aprenden, mantienen ordenado y no generan algún tipo de rechazo por el orden y la limpieza en casa.

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