Si sientes que a tu hijo le cuesta mucho trabajo comer frutas nuevas, no te preocupes. Existen formas divertidas de acercarlos a las frutas y verduras para que tengan una alimentación variada. Una de ellas son las canciones con personajes que ya conocen, y Pocoyó y Plim Plim tienen varios episodios que te pueden ser de gran ayuda, ya que cuentan con canciones y juegos especiales para ellos. Este tipo de contenidos les ayuda a aprender sus nombres, mejorar su vocabulario y te permitirá conversar con ellos sobre comerlas de manera equilibrada. Aquí te dejamos 4 capítulos que no te puedes perder:

Adivina las frutas de Pocoyó

¡Pocoyó y los superalimentos! de Pocoyó

En la huerta de Plim Plim

El baile de las frutas de Plim Plim

Recuerda que, además de disfrutar estos capítulos con canciones de Plim Plim y Pocoyó junto a tus hijos, es buena idea que refuerces cantando con ellos y jugando. Esto les hará sentirse más seguros de probar y comer cosas nuevas.

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¿Cómo motivar a los niños a comer más frutas?

Después de ver y cantar junto a ellos las canciones de Pocoyó y Plim Plim, puedes proponerles que preparen juntos una ensalada de frutas. Esto permite que siga aprendiendo y que tenga la oportunidad de elegir las frutas que más le apetezcan. Permítele que decida, que observe los colores, huela sus aromas y pruebe nuevos sabores sin presionarlo. Antes de prepararlas, pueden jugar a adivinar qué fruta están tocando con los ojos cerrados.

¿Qué frutas son mejores para los niños?

Las mejores frutas para los niños son aquellas que tienen mucho sabor y texturas agradables y que además tienen una importante carga de vitaminas, minerales y agua. Entre las mejores opciones se encuentran:

Platano

Manzana

Pera

Ciruela

Fresa

Mandarina

Mango

Papaya

Melon

Sandía

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